Ушел из жизни Тыну Лаак - основатель Hansapank и человек, воссоздавший ЭОК

Лаак был одним деятелей, из выбранных в 1989 году для воссоздания Эстонского олимпийского комитета.

Речь идет об экономисте, который внес большой вклад в оганизационное становление восстановленной организации в первые годы существовования ЭОК.

Своим добрым нравом, искренним и честным отношением Лаак был образцом для многих спортсменов и спортивных руководителей в олимпийском движении. Тыну оставался верен спорту до самой смерти, искренне переживая за наших спортсменов как в Эстонии, так и за её пределами.

Лаак также был одним из основателей Hansapank в 1991 году. Однако после основания банка он не пошел туда работать, а основал Salva Kindlustus. Через тогдашний инвестиционный банк Cresco Лаак участвовал в приватизации Estonian Air в 1996 году. Позже, говоря о национальной авиакомпании, он подчеркивал, что вместо национальной гордости необходимо исходить из экономической целесообразности.

Лаак построил спа-центр Laulasmaa и вновь вдохнул в него жизнь после объявления о банкротстве. С 1994 года Лаак также входил в правление компании Fabilo AS. Тыну Лаак также был руководителем Тартуского городского комитета КПЭ.

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