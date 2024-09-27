ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Ветер может повалить деревья, вызвать отключения электроэнергии, в пяти уездах погода может быть опасной

Сегодня, 27 сентября, скорость южного и юго-западного ветра составит порывами до 16, на побережье до 23 м/с, вечером юго-западный ветер усилится порывами до 20, на побережье до 25 м/с. В Западной Эстонии - гроза и сильный дождь. В пятницу поздно вечером и ночью в субботу, 28 сентября, будет продолжать дуть штормовой юго-западный ветер, его скорость порывами составит до 20, на побережье до 25 м/с. Штормовой ветер может повалить деревья, а также вызвать отключения электроэнергии и нарушить судоходство.

На островах Сааремаа и Хийамаа, а также в Ляэнеском, Пярнуском и Харьюском уездах объявлен третий уровень опасности, то есть погода очень опасна, возможны необычные погодные явления.

Агентство окружающей среды обращает внимание на то, что следует проявлять осторожность, постоянно следить за прогнозом погоды, следовать рекомендациям властей.

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