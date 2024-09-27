ВИДЕО | Транспортный департамент — Союзу автошкол: если мы должны уволить чиновников, согласны ли вы прекратить деятельность в своей области?

По словам гендиректора Транспортного департамента Прийта Саука в интервью Delfi , ряду его коллег пришлось выслушать обвинения со стороны Союза автошкол. „Печально то, что за этим стоит пара человек, которые работали у нас многие годы“, - сказал он, имея в виду, чтто председатель Союза автошкол тоже когда-то работал в Транспортном департаменте начальником экзаменационного отдела.

Например, член правления EAKL и один из авторов экзаменационных вопросов Юри Эсс в своей статье в газете Eesti Päevaleht отметил, что тендер, в ходе которого вели поиск авторов вопросов для экзамена, был проведен плохо. „Один из победителей получил сертификат преподавателя всего за пару месяцев до тендера и никогда не работал в автошколе. Другой пример: заказывая вопросы, забыли темы для категории BE, хотя все остальные категории были охвачены. Кроме того, чиновники не смогли качественно проверить представленную рабоу и позже сами признали это, сказав, что почти 100 заказанных вопросов были впоследствии удалены, потому что они могли быть поняты двояко“, - заметил он.