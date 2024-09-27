27.09.2024, 17:44
ВИДЕО | Транспортный департамент — Союзу автошкол: если мы должны уволить чиновников, согласны ли вы прекратить деятельность в своей области?
Между Транспортным департаментом и Союзом автошкол Эстонии (EAKL) разгорелся спор по поводу новых экзаменационных вопросов по теории вождения, из-за которых экзамен завалило большое количество будущих водителей. Один обвиняет другого, но никто прямо не берет на себя вину.
По словам гендиректора Транспортного департамента Прийта Саука в интервью Delfi, ряду его коллег пришлось выслушать обвинения со стороны Союза автошкол. „Печально то, что за этим стоит пара человек, которые работали у нас многие годы“, - сказал он, имея в виду, чтто председатель Союза автошкол тоже когда-то работал в Транспортном департаменте начальником экзаменационного отдела.
Уже заказано?