Широкие коридоры, укрепленные поручни и вертолетные площадки. Могут ли современные паромы повторить судьбу „Эстонии“?

В 1996 году были подписаны Стокгольмские соглашения, которые вводят специальное требование остойчивости (способность сохранять плавучесть и устойчивость в случае затопления одной или нескольких секций – прим. ред.) пассажирских судов типа „РО-РО“ (морской транспорт, специально построенный для перевозки автомобилей, грузовиков, прицепов и грузов, которые закреплены на колесной платформе – прим. ред.) в зависимости от высоты волны в районе нахождения судна.