28.09.2024, 17:50
Широкие коридоры, укрепленные поручни и вертолетные площадки. Могут ли современные паромы повторить судьбу „Эстонии“?(26)
Что изменилось в требованиях к безопасности
После крушения парома „Эстония“ в 1994 году правила безопасности пассажирских судов были значительно ужесточены. RusDelfi выяснил, что конкретно изменилось в требованиях к конструкции и эксплуатации судов, чтобы предотвратить повторение подобной катастрофы.
В 1996 году были подписаны Стокгольмские соглашения, которые вводят специальное требование остойчивости (способность сохранять плавучесть и устойчивость в случае затопления одной или нескольких секций – прим. ред.) пассажирских судов типа „РО-РО“ (морской транспорт, специально построенный для перевозки автомобилей, грузовиков, прицепов и грузов, которые закреплены на колесной платформе – прим. ред.) в зависимости от высоты волны в районе нахождения судна.
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