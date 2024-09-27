Экономика
27.09.2024, 19:08

ГРАФИК | В прошлом году действующие в Эстонии магазины стройтоваров пережили болезненный спад. Некоторые закончили год с убытком

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В прошлом году оборот Ehituse ABC, как и других магазинов стройтоваров, значительно снизился.
В прошлом году оборот Ehituse ABC, как и других магазинов стройтоваров, значительно снизился.
ФОТО: Delfi Meedia Shutterstock via PuzzlePix

2023 год был сложным для строительных магазинов, их оборот снизился, многие магазины закончили год с убытком, пишет издание Delfi Ärileht.

В прошлом году один из крупнейших строительных магазинов Эстонии, Ehituse ABC, работающий под управлением Optimera Estonia AS, собрал выручку в 93 905 502 евро, что на 15% меньше, чем в 2022 году. Магазин закончил год с убытком в размере 404 076 евро. В прошлом году оборот Ehituse ABC в Эстонии превысил 110 миллионов евро. В 2023 году замедлился экономический рост в Европы и Эстонии, что существенно повлияло на финансовые результаты. Как отметила фирма Optimera Estonia в своем годовом отчете за прошлый год, снизилась строительная активность и объемы розничной и оптовой торговли. В Эстонии действует 12 магазинов Ehituse ABC.

2023 год закончил с убытком в размере 724 000 евро и магазин Bauhof. В прошлом году выручка магазина составила 116 626 000 евро, что на 5% меньше, чем в 2022 году. Тем не менее, количество сотрудников Bauhof постепенно растет. Если в конце 2023 года в компании работало 476 человек, то в конце июня этого года - уже 512.

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