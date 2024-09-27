ГРАФИК | В прошлом году действующие в Эстонии магазины стройтоваров пережили болезненный спад. Некоторые закончили год с убытком

В прошлом году один из крупнейших строительных магазинов Эстонии, Ehituse ABC, работающий под управлением Optimera Estonia AS, собрал выручку в 93 905 502 евро, что на 15% меньше, чем в 2022 году. Магазин закончил год с убытком в размере 404 076 евро. В прошлом году оборот Ehituse ABC в Эстонии превысил 110 миллионов евро. В 2023 году замедлился экономический рост в Европы и Эстонии, что существенно повлияло на финансовые результаты. Как отметила фирма Optimera Estonia в своем годовом отчете за прошлый год, снизилась строительная активность и объемы розничной и оптовой торговли. В Эстонии действует 12 магазинов Ehituse ABC.