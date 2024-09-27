27.09.2024, 15:11
ФОТО | Скорая, полиция и спасатели: у Таллиннского автовокзала водитель въехал в столб
В пятницу около 14 часов в районе Таллиннского автовокзала автомобиль врезался в столб. Авария создала затор в дорожном движении. На место выехали спасатели, скорая помощь и полиция.
Сегодня в 14:26 в полицию поступило сообщение о столкновении Mercedes-Benz и Toyota Auris на Таллиннском автовокзале. В автомобиле Toyota находился пассажир. Медики осмотрели всех участников аварии, и один из них был доставлен в больницу для медицинского обследования. Оба водителя были трезвы. Все обстоятельства аварии еще выясняются.
Полиция еще на месте происшествия. Один из участников движения заметил, что в том районе большая пробка.
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