ФОТО | Скорая, полиция и спасатели: у Таллиннского автовокзала водитель въехал в столб

Сегодня в 14:26 в полицию поступило сообщение о столкновении Mercedes-Benz и Toyota Auris на Таллиннском автовокзале. В автомобиле Toyota находился пассажир. Медики осмотрели всех участников аварии, и один из них был доставлен в больницу для медицинского обследования. Оба водителя были трезвы. Все обстоятельства аварии еще выясняются.