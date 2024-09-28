Директор таллиннской элитной гимназии незаконно принял в 1 класс детей работников школы

Глава Таллиннского департамента образования Каарел Рунду сообщил, что в сотрудничестве с городской юридической службой и сектором внутреннего контроля департамента образования было установлено: в августе 2024 года Гимназия Густава Адольфа, помимо детей, назначенных в первый класс департаментом образования, приняла еще пятерых детей, чьи родители работают учителями в школе. „Эти дети не имеют места жительства в непосредственной близости от школы, а Гимназия Густава Адольфа не назначена им школой по месту жительства“.

Рунду заявил, что тем самым директор нарушил условия, установленные Законом об основной школе и гимназии, постановлением города Таллинна о назначении школы по месту жительства и правилами приема Гимназии Густава Адольфа. По его словам, директор признал свое нарушение, а 17 сентября ему было вынесено предупреждение о нарушении рабочих обязанностей.

Рунду сообщил, что департамент образования не располагает информацией, планирует ли кто-то из родителей обращаться в связи с этим в суд. Он отметил, что как в департамент образования, так и в городскую юридическую службу обратились некоторые родители, которые не получили в начавшемся учебном году место в GAG и с которыми ведется судебный спор. Эти родители предложили компромисс, согласно которому детям будут предложены места в GAG не позднее следующего учебного года.

„Позиция департамента образования заключается в том, что такой компромисс несправедлив по отношению к другим, подавшим заявление в ту же школу, и решение должен принимать административный суд. Нарушение со стороны директора не может быть основанием для последующих процессов, не соответствующих законодательству, регулирующему распределение школьных мест. Детям, о которых идет речь, были предложены школьные места в другом месте, и дети начали учебный процесс“, - сообщил Рунду.