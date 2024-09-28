ФОТО | Тысячи беженцев, коррупционные скандалы и помощь Украине. В Таллинне открылась новая выставка

„В Эстонии понимают, что борьба в Украине – это также борьба за нашу свободу. Это битва за свободу всего этого уголка мира, который Россия рассматривает как свою сферу интересов, а не как независимую страну. Жестокость российских сил, изнасилования, пытки и массовые убийства потрясли весь мир и заставили людей принять меры“, — говорят организаторы выставки.

Эстонский народ поддерживал Украину посредством волонтерской работы, сбора средств, гуманитарной помощи, демонстраций и многих других мероприятий, оказывая помощь как военным, так и гражданским лицам. С февраля 2022 года в Эстонию прибыли более 159 тысяч граждан Украины, многие из которых получили международную или временную защиту. Некоторые из них остались здесь жить и работать, но около 70 000 человек уехали.

„Выставка подчеркивает роль гражданских объединений и государства в помощи Украине и открывает двери для тесного сотрудничества между Эстонией и Украиной, — отмечают организаторы выставки. — Посетители узнают, как мы поддержали образование украинских детей, оказали медицинскую помощь, способствовали приобретению оружия и нашли другие возможности и ресурсы. Кроме того, выставка отражает, как само гражданское общество Эстонии изменилось, поддержав Украину. На выставке также представлены коррупционные скандалы, произошедшие в 2023 году, которые снизили объемы пожертвований и повлияли на доверие людей к НКО“.

Информация на выставке представлена на четырех языках: эстонском, английском, русском и украинском.

Выставка проходит в Музее оккупаций и свободы Vabamu и продлится до 30 апреля.

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