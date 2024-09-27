Только сегодня ночью угнали два внедорожника. Серийные воры из-за границы нацелились на имущество эстоноземельцев(4)
С начала августа преимущественно в Южной Эстонии участились кражи, в результате которых люди лишались прицепов, моторных лодок, квадроциклов, инструментов и прочего. Кроме того, сегодня ночью в Пярну угнали два внедорожника Audi.
Руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь пояснил: первые признаки того, что иностранные преступники нацелились на собственность наших людей, полиция заметила в начале августа, когда участились сообщения о различных кражах и взломах. „Крали как моторные лодки, так и прицепы для их транспортировки, прицеп Volvo с погрузчиком, в Тарту в течение недели угнали два дорогих внедорожника, в Юго-Восточной Эстонии увезли инструменты, а вчера утром поступило сообщение о том, что в Вильянди украдены два квадроцикла,“ - перечислил страж порядка.
Он отметил, что в случае недавней кражи квадроциклов в Вильянди благодаря установленным владельцами GPS-устройствам удалось определить, что через несколько часов внедорожники уже были в Литве. „Мы оперативно передали эту информацию нашим литовским коллегам, и уже вчера днем полиция Литвы задержала местного жителя, у которого обнаружили угнанные внедорожники“, - пояснил Сассь.
Он добавил, что по всем этим случаям возбуждены уголовные дела, выяснение обстоятельств и сбор информации идет полным ходом. „По первоначальным данным, есть основания подозревать, что преступники из-за границы, возможно, из Литвы. Во всех этих случаях способ действия, почерк и схема схожи, и видно, что преступники не знают границ волостей или страны, поэтому для нас очень важно работать в сотрудничестве с соседями, чтобы положить конец этим кражам“.
Хотя спектр украденных предметов широк и сложно дать людям единую рекомендацию по защите своего имущества, по словам Сасся, по крайней мере на примере угона квадроциклов в Вильянди можно сказать, что если полностью предотвратить кражу невозможно, то как минимум качественное устройство GPS, установленное на технике или на транспортном средстве, даст возможность обнаружить украденные вещи и поймать преступников.
Кроме этого Сассь рекомендовал запирать двери и окна квартир, офисов, загородных домов и, если возможно, снабдить недвижимость охранной сигнализацией или камерами. „Технику, вездеходы или моторные лодки, стоящие во дворе, также следует парковать так, чтобы их невозможно было легко забрать. Заприте прицепы замком или припаркуйте так, чтобы что-то мешало их беспрепятственному выезду с территории. Для предотвращении угона автомобиля самое главное – запирать его двери, хранить пульт с ключами в надежном месте и не оставлять их без присмотра. По возможности держите пульт автомобиля подальше от входных дверей и окон и поместите его, например, в металлическую коробку, что предотвратит доступ к его сигналу. Также рекомендуем парковать машину в гараже или, по возможности, во дворе с запирающимися воротами“.
Кроме того, если вы заметили возле своего места жительства подозрительные автомобили с иностранными номерами, особенно литовскими и английскими, обязательно сообщите об этом в полицию, как и о людях, которые как будто бы бесцельно ходят по округе и заглядывают во дворы, в гаражи и т. д.
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