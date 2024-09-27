Только сегодня ночью угнали два внедорожника. Серийные воры из-за границы нацелились на имущество эстоноземельцев

Руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь пояснил: первые признаки того, что иностранные преступники нацелились на собственность наших людей, полиция заметила в начале августа, когда участились сообщения о различных кражах и взломах. „Крали как моторные лодки, так и прицепы для их транспортировки, прицеп Volvo с погрузчиком, в Тарту в течение недели угнали два дорогих внедорожника, в Юго-Восточной Эстонии увезли инструменты, а вчера утром поступило сообщение о том, что в Вильянди украдены два квадроцикла,“ - перечислил страж порядка.

Он отметил, что в случае недавней кражи квадроциклов в Вильянди благодаря установленным владельцами GPS-устройствам удалось определить, что через несколько часов внедорожники уже были в Литве. „Мы оперативно передали эту информацию нашим литовским коллегам, и уже вчера днем ​​полиция Литвы задержала местного жителя, у которого обнаружили угнанные внедорожники“, - пояснил Сассь.

Он добавил, что по всем этим случаям возбуждены уголовные дела, выяснение обстоятельств и сбор информации идет полным ходом. „По первоначальным данным, есть основания подозревать, что преступники из-за границы, возможно, из Литвы. Во всех этих случаях способ действия, почерк и схема схожи, и видно, что преступники не знают границ волостей или страны, поэтому для нас очень важно работать в сотрудничестве с соседями, чтобы положить конец этим кражам“.

Хотя спектр украденных предметов широк и сложно дать людям единую рекомендацию по защите своего имущества, по словам Сасся, по крайней мере на примере угона квадроциклов в Вильянди можно сказать, что если полностью предотвратить кражу невозможно, то как минимум качественное устройство GPS, установленное на технике или на транспортном средстве, даст возможность обнаружить украденные вещи и поймать преступников.