Хаос с экзаменом по теории вождения вынудил Транспортный департамент вернуть старые вопросы

Ситуацию разъяснили глава Департамента транспорта Прийт Саук и директор дорожной службы Йоэль Йесси.

Саук сообщил, что вопросы готовили три эксперта, нанятых на основе тендера. „Мы не нашли ошибок“, — подчеркнул он. Однако он заявил, что принимает критику по поводу того, что вопросы слишком сложны. „Надо было провести больше тестов на целевой группе, — отметил он. — Вопросы могли бы быть проще“.

Как сообщили чиновники, с понедельника вернут старые вопросы, однако это не означает, что они останутся навсегда. Их все равно заменят, но сначала будет проведен тщательный анализ, и к концу года экзамен снова обновят.

Что касается критики из лагеря автошкол, Прийт Саук заверил, со своей стороны Департамент транспорта к дискуссии открыт.

Напомним, что Департамент транспорта сообщил позавчера, что 26 и 27 сентября приостанавливает проведение экзаменов по теории вождения, чтобы тщательно проверить все новые вопросы тестов. Теперь принято решение вернуть прежние тесты.

По мнению Союза автошкол, вопросы нового государственного экзамена по теории вождения непонятно сформулированы, новые рисунки усложняют ответы, часть вопросов введена в систему неправильно (например, ответ повторяет вопрос).

Как отметил в обращении к гендиректору Департамента транспорта Союз автошкол, ненормально, что экзамен сдают только около 10 процентов экзаменуемых. Союз автошкол считает, что это исключительный случай в истории Эстонии, подобного прецедента нет нигде в Европе. Предыдущее обновление экзаменационных вопросов в 2019 году не привело к многократному снижению числа сдавших экзамен.