Начинаются переговоры о зарплатах и условиях труда работников образования Таллинна

Согласно плану, первая встреча состоится 9 октября в Таллиннском департаменте образования. Основная цель – сформулировать ключевые запросы работников образования, чтобы представить их на переговорах по городскому бюджету.

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подчеркнул, что улучшить условия труда работников образования в 2025 году город сможет только за счет собственных средств.

„Переговоры по заключению соглашения с работниками образования под руководством министра образования близятся к завершению. Цели очень амбициозны, их выполнение поможет смягчить дефицит учителей и снизить их нагрузку. В соглашении охвачены многие важные вопросы сферы образования, поэтому достичь этих целей можно только при совместном участии государства и более устойчивых в финансовом смысле самоуправлений, – отметил Яшин. – Государство обещает дополнительные средства на повышение зарплат учителей не раньше 2026 года, поэтому в 2025 году Таллинн должен самостоятельно улучшать условия труда работников образования. Именно для этого я пригласил на переговоры наших партнеров из профсоюзов и союзов руководителей образования“.

Переговоры проходят параллельно с формированием городского бюджета на 2025 год, в котором будут учтены пожелания и потребности работников образования. Город Таллинн на переговорах представляют вице-мэр Алексей Яшин и руководитель Департамента образования Каарел Рунду. По итогам первой встречи будут подготовлены предложения для городской управы Таллинна с целью заключения соглашений в рамках бюджетных возможностей города. Следующая встреча для подтверждения возможностей городского бюджета и заключения соответствующего соглашения пройдет в конце октября или начале ноября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.