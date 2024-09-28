Эксперт объяснил, почему китайские электромобили вскоре могут кардинально изменить рынок в Эстонии(1)
Продажи электромобилей в Эстонии остаются скромными по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания: в 2023 году на электромобили приходилось всего 6,3% от общего числа проданных автомобилей. Однако интересно, что к концу этого года около четверти всех продаваемых в Европе электромобилей будут произведены в Китае. Благодаря высокому технологическому уровню и значительно более низким ценам, китайские электромобили вскоре могут кардинально изменить рынок в Эстонии, считает руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.
По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, цена остается главным фактором, заставляющим потребителей выбирать бензиновые или дизельные автомобили. „Согласно исследованию, проведенному Citadele в апреле 2024 года, 44% респондентов в Эстонии считают покупку электромобиля слишком дорогой, а 30% – слишком затратной по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, – отметил Моппель. – Кроме того, важным препятствием для покупки электромобиля жители Эстонии называют проблемы, связанные с зарядкой, такие как недостаточно развитая сеть зарядных станций“.
Однако, по словам Моппеля, осведомленность людей возросла, и они все реже руководствуются предвзятыми мнениями: „В этом, безусловно, сыграло роль технологическое развитие электромобилей: сегодня на рынке можно найти модели, позволяющие на одной зарядке проехать до 700 километров, а также модели, в которых для ремонта батареи достаточно заменить один элемент, а не весь аккумуляторный блок“.
Одним из преимуществ китайских электромобилей является их более низкая цена
Учитывая чувствительность эстонских потребителей к цене, по мнению Моппеля, рынок более восприимчив к различным недорогим электромобилям: „Помимо европейских и американских производителей, на первый план вышли азиатские, например, китайские производители электромобилей“. Китайские электромобили также появляются на рынке Эстонии: в этом году новинкой стал производитель Great Wall Motors со своими электромобилями Ora. Что же изменит их появление на нашем рынке? „Важным аспектом китайских электромобилей, безусловно, является цена. Например, цена произведенного в Китае электромобиля может варьироваться в диапазоне от 30 000 до 38 000 евро, а с государственной поддержкой покупки она может составить от 26 000 до 34 000 евро. В то время как автомобили европейских производителей такого же размера могут стоить вдвое дороже, – пояснил Моппель. – Китайские модели делают электромобили доступными для большего числа людей“.
По словам Моппеля, при принятии решения о покупке важна не только цена, но и эксплуатационные расходы, включая стоимость электричества для зарядки. Если у владельца автомобиля есть собственное зарядное устройство, и он может ежедневно заряжать машину по рыночной цене, то эксплуатация электромобиля на 1000 километров пробега может стоить примерно на 100 евро дешевле, чем использование автомобиля с двигателем внутреннего сгорания того же класса. „При покупке автомобиля стоит также учитывать доступность послепродажного обслуживания и запчастей в Эстонии. В противном случае эксплуатационные расходы могут оказаться высокими“, - добавил Моппель.
Китайские электромобили закрепились на европейском рынке
Китайские электромобили стали серьезными конкурентами для местных производителей на европейском рынке. В прошлом году в Китае было произведено около одной пятой проданных в Европе электромобилей (19,5%), а к концу года ожидается, что этот показатель вырастет до 25%. На мировом рынке конкуренция среди производителей электромобилей очень агрессивна, что привело к заметному снижению цен, чтобы конкурировать с недорогими китайскими машинами. Кроме того, Европейский союз, Канада и США ввели повышенные таможенные тарифы на китайские электромобили.
По мнению Моппеля, выход на рынок стран Балтии других китайских автопроизводителей, вероятно, является лишь вопросом времени: „Хочется верить, что от нынешних событий на рынке выиграют прежде всего потребители: чем больше в Эстонии представлено производителей и моделей, тем больше шансов приобрести машины по конкурентоспособным ценам. Это приведет к увеличению доли электромобилей на наших дорогах“.
Продавец автомобилей: хорошее соотношение цены и качества снижает опасения клиентов
По словам председателя правления Autospirit AS Марко Вийранда, электромобили в основном покупают семейные люди в качестве второй машины для поездок по городу и его окрестностям: „Также их покупают те, у кого есть возможность заряжать автомобиль дома или в офисе. Мало тех, кто полагается исключительно на общественные зарядные станции“. По его словам, клиенты ценят в электромобилях инновации, комфорт, хорошую комплектацию, наличие длительной гарантии и то, что автомобиль бесшумен. „Именно поэтому электромобили Ora хорошо встретили на рынке Балтии. Цена – важный фактор при принятии решения о покупке, но не менее важен и технологический уровень автомобилей“, - добавил Вийранд.
Вийранд рассказал, что многие проявляют интерес к тестированию электромобиля, но сделать покупку им не хватает смелости: „Люди опасаются, что, если в долгосрочной перспективе электромобиль им не понравится или не подойдет, окажется, что они зря потратили большую сумму. Поэтому они идут по более безопасному пути и покупают автомобиль с двигателем внутреннего сгорания“. Вийранд отметил, что электромобили китайского производства хорошего уровня помогли уменьшить эти страхи: „Хорошее соотношение цены и качества дает больше уверенности для экспериментов“.
Люди приходят покупать электромобили осознанно – просто после консультации это происходит редко. „Часть клиентов приходит за электромобилем, не зная, чего ожидать, а другая – уже изучила различные марки и их возможности“, - сказал Вийранд. Тем не менее, по его словам, в отношении возможностей электромобилей все еще распространено множество стереотипов. Это касается, в первую очередь, запаса хода: „Выбирая автомобиль, люди ориентируются из дальние поездки, которые совершают раз в год или два, и не анализируют свои реальные потребности. В среднем житель Эстонии проезжает по 50–60 километров в день. Например, с запасом хода в 300 километров, электромобиль GMW Ora легко удовлетворит эти потребности“, - пояснил Вийранд.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве
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