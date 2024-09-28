Эксперт объяснил, почему китайские электромобили вскоре могут кардинально изменить рынок в Эстонии

По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, цена остается главным фактором, заставляющим потребителей выбирать бензиновые или дизельные автомобили. „Согласно исследованию, проведенному Citadele в апреле 2024 года, 44% респондентов в Эстонии считают покупку электромобиля слишком дорогой, а 30% – слишком затратной по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, – отметил Моппель. – Кроме того, важным препятствием для покупки электромобиля жители Эстонии называют проблемы, связанные с зарядкой, такие как недостаточно развитая сеть зарядных станций“.

Однако, по словам Моппеля, осведомленность людей возросла, и они все реже руководствуются предвзятыми мнениями: „В этом, безусловно, сыграло роль технологическое развитие электромобилей: сегодня на рынке можно найти модели, позволяющие на одной зарядке проехать до 700 километров, а также модели, в которых для ремонта батареи достаточно заменить один элемент, а не весь аккумуляторный блок“.

Одним из преимуществ китайских электромобилей является их более низкая цена

Учитывая чувствительность эстонских потребителей к цене, по мнению Моппеля, рынок более восприимчив к различным недорогим электромобилям: „Помимо европейских и американских производителей, на первый план вышли азиатские, например, китайские производители электромобилей“. Китайские электромобили также появляются на рынке Эстонии: в этом году новинкой стал производитель Great Wall Motors со своими электромобилями Ora. Что же изменит их появление на нашем рынке? „Важным аспектом китайских электромобилей, безусловно, является цена. Например, цена произведенного в Китае электромобиля может варьироваться в диапазоне от 30 000 до 38 000 евро, а с государственной поддержкой покупки она может составить от 26 000 до 34 000 евро. В то время как автомобили европейских производителей такого же размера могут стоить вдвое дороже, – пояснил Моппель. – Китайские модели делают электромобили доступными для большего числа людей“.