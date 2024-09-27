27.09.2024, 14:15
Прокурор: министр не может сначала набить свой карман, а потом посмотреть, останется ли что-нибудь государству(9)
Керес: решение слишком „короткое“
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокурор Кадри Вялинг запросила для экс-политика Майлис Репс год условно с годовым испытательным сроком. Однако суд назначил наказание на пять месяцев больше и удвоил испытательный срок. Адвокат Репс Пауль Керес заявил, что обсудит с Репс возможное обжалование решения.
„Несколько месяцев туда-сюда... Это вполне адекватное наказание“, - сказала Вялинг, комментируя сегодняшний приговор, имея в виду, что в принципе суд все-таки подтвердил решение в том виде, в каком его представила прокуратура.
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