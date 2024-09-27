ЧП и криминал
27.09.2024, 14:15

Прокурор: министр не может сначала набить свой карман, а потом посмотреть, останется ли что-нибудь государству

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Керес: решение слишком „короткое“
Объявление решения по делу Майлис Репс в Харьюском уездном суде
Объявление решения по делу Майлис Репс в Харьюском уездном суде
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Прокурор Кадри Вялинг запросила для экс-политика Майлис Репс год условно с годовым испытательным сроком. Однако суд назначил наказание на пять месяцев больше и удвоил испытательный срок. Адвокат Репс Пауль Керес заявил, что обсудит с Репс возможное обжалование решения.

„Несколько месяцев туда-сюда... Это вполне адекватное наказание“, - сказала Вялинг, комментируя сегодняшний приговор, имея в виду, что в принципе суд все-таки подтвердил решение в том виде, в каком его представила прокуратура.

В частности, Вялинг хотела, чтобы Репс назначили полгода тюрьмы за растрату и год за мошенничество, дабы более легкий приговор оказался покрыт более тяжелым. Это означало бы окончательный приговор в виде года тюремного заключения. В то же время Вялинг не считала необходимым, чтобы приговор привели в исполнение, если Репс не совершит нового преступления в течение годичного испытательного срока.

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