Собственник торговых центров Kaubamaja недоволен манерой политических партий
Хотя по нынешнему закону при регистрации общественного мероприятия не надо представлять разрешение непосредственно от собственника земли, это разрешение всё-таки должно быть получено.
Собственник торговых центов Tallinna kaubamaja и Tartu kaubamaja - TKM Grupp — направил недавно в Министерство внутренних дел предложение об изменении Закона об охране правопорядка. В своем обращении в МВД компания объясняет, что эстонские политические партии слишком широко трактуют понятие общественного пространства и без предупреждения организуют в предвыборный период несогласованные публичные собрания на территории, принадлежащей частным лицам. „TKM Grupp хочет в своей дейстельности оставаться аполитичной, и избегать связи своей деятельности или товарных знаков с какой-либо политической деятельностью“, - говорится в обращении.