Собственник торговых центров Kaubamaja недоволен манерой политических партий

Собственник торговых центов Tallinna kaubamaja и Tartu kaubamaja - TKM Grupp — направил недавно в Министерство внутренних дел предложение об изменении Закона об охране правопорядка. В своем обращении в МВД компания объясняет, что эстонские политические партии слишком широко трактуют понятие общественного пространства и без предупреждения организуют в предвыборный период несогласованные публичные собрания на территории, принадлежащей частным лицам. „TKM Grupp хочет в своей дейстельности оставаться аполитичной, и избегать связи своей деятельности или товарных знаков с какой-либо политической деятельностью“, - говорится в обращении.

Директор TKM Grupp по юридическим вопросам Хелен Тульве сообщила порталу Delfi, что проект Закона об охране правопорядка Министерство юстиции и Министерство внутренних дел представили на обсуждение в июне. „Так как у нас в предыдущие предвыборные периоды были проблемы с партиями, использовавшими недвижимость компаний TKM Grupp для проведения публичных собраний без нашего согласия, мы воспользовались поводом и внесли свое предложение по изменению Закона об охране правопорядка“, - сказала она.