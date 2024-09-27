Департамент транспорта разослал неверную информацию об экзаменах по теории

По словам представителя Департамента транспорта Аве Смирнов, зарегистрированным на теоретические экзамены 26 и 27 сентября было отправлено личное уведомление об отмене. Помимо прочего, со всеми свяжутся лично и предложат новое время для сдачи теоретического экзамена.

Но вчера людям, зарегистрировавшимся на сегодняшний экзамен, было отправлено уведомление о том, что их экзамен все-таки состоится, и, по данным Департамента транспорта, это было автоматическое уведомление. „Это правда, вчера некоторые люди получили автоматическое уведомление от системы об экзамене, но правильная информация дошла до клиентов лично или поступит очень скоро“, - подтвердила Смирнов.

По словам Смирнов, не стоит беспокоиться о сроках ожидания, поскольку в случае необходимости будет добавлено дополнительное время, поэтому можно не опасаться больших очередей на экзамен по теории.

„Невозможно зарегистрироваться на экзамен по вождению, пока не сдан теоретический тест. Поэтому не может возникнуть такой ситуации, чтобы было пропущено время сдачи кем-то зарегистрированного экзамена по вождению“, - пояснила Смирнов.

Транспортный департамент приостановил экзамены по теории на два дня

Департамент транспорта сообщил позавчера, что 26 и 27 сентября приостанавливает проведение экзаменов по теории вождения, чтобы тщательно проверить все новые вопросы тестов.

„К настоящему времени мы еще раз проверили около 400 вопросов и поняли, что 5% из них могли быть неоднозначными или трудными для понимания, - сказал директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе. - Полученные отзывы очень важны для нас, и мы принимаем их во внимание, поэтому мы проводим еще одну тщательную проверку вопросов“.

Йессе добавил, что на этот период - на два дня - будет приостановлена сдача теоретических экзаменов. Проведение экзаменов возобновятся 30 сентября. Клиентам, которые не смогут сдать экзамены по теории вождения 26 и 27 сентября, будет отправлено персональное уведомление.