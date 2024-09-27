ЧП и криминал
27.09.2024, 08:09

ФОТО | Жуткие кадры! ДТП на трассе Таллинн-Тарту

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ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

На трассе Таллинн-Тарту в пятницу утром случилось ДТП, в результате которого водителя пришлось вызволять из автомобиля с помощью спасателей, а автомобиль получил сильные повреждения.

Сегодня около семи часов утра на 118-м километре шоссе Таллинн-Тарту, в Йыгевамаа, волости Пыльтсамаа , произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водителя автомобиля вырезали из машины с помощью спасательной техники.

Движение на этом отрезке дороги перекрыто.

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