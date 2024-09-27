ФОТО | Жуткие кадры! ДТП на трассе Таллинн-Тарту

Сегодня около семи часов утра на 118-м километре шоссе Таллинн-Тарту, в Йыгевамаа, волости Пыльтсамаа , произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водителя автомобиля вырезали из машины с помощью спасательной техники.

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