27.09.2024, 08:09
ФОТО | Жуткие кадры! ДТП на трассе Таллинн-Тарту(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
На трассе Таллинн-Тарту в пятницу утром случилось ДТП, в результате которого водителя пришлось вызволять из автомобиля с помощью спасателей, а автомобиль получил сильные повреждения.
Сегодня около семи часов утра на 118-м километре шоссе Таллинн-Тарту, в Йыгевамаа, волости Пыльтсамаа , произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водителя автомобиля вырезали из машины с помощью спасательной техники.
Движение на этом отрезке дороги перекрыто.
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