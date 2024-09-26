Министр: правительство решило рассмотреть возможность сдачи Тартуской тюрьмы в аренду

Поскольку в настоящее время в Тартуской тюрьме имеется 600 свободных мест, аренда поможет держать тюрьму в рабочем состоянии, сохранит рабочие места и обеспечит важные знания и опыт на будущее, пояснили в Министерстве юстиции.

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200) отметила, что несколько стран в настоящее время ищут решение проблемы нехватки тюремных мест и персонала, и решение правительства теперь дает возможность начать более конкретно рассматривать варианты сотрудничества с этими странами.

По оценке Пакоста, только после одобрения правительства можно будет по существу обсудить все опасные моменты и решения, в том числе профиль заключенных и организацию труда. Также нужно решить вопрос, законодательство какой страны будет применяться в качестве наказания за возможные новые преступления, совершенные в тюрьме.

Кроме того, по словам министра, необходимо обсудить рентабельность и влияние сдачи тюремных мест в аренду на экономику и безопасность эстонского государства.

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