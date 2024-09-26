Министерство климата: национальную авиакомпанию Nordica может ждать банкротство

Контракт эстонской авиакомпании с SAS истечет в ноябре, и пока есть надежда, что правление Nordica сможет найти новых клиентов.

По словам Сальму, руководство и совет договорились, что 15 октября правление обнародует план дальнейших действий.

„Идет работа по поиску новых клиентов, а также, здесь подключается и государство, продолжаются дискуссии с возможной заинтересованной стороной, с которой мы вели переговоры до сих пор“, - сказал Сальму.

По словам Сальму, у Nordica не так уж много имущества.

„У Nordica есть несколько самолетов, но их стоимость в таком виде определенно не является очень высокой. Обычно в таких компаниях основная ценность заключается в клиентах, сотрудниках, услугах, которые она предлагает, а не имущество“, - подчеркнул Сальму.

По словам вице-канцлера, до середины октября никаких решений приниматься не будет. „Сейчас мы ждем плана правления, который представят 15 октября. В нем будет сказано, что представляет собой эта компания и как она будет продолжать работать. Да, банкротство - это один из сценариев, но сначала подождем план правления“, - подытожил Сальму.

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