Вотумы недоверия председателю Кохтла-Ярвеского горсобрания Одинцу и мэру Казело провалились(1)
В четверг, 26 сентября, на заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания провалились вотумы недоверия его председателю Эдуарду Одинцу (Социал-демократическая партия) и мэру города Хенри Казело (Социал-демократическая партия), передает пресс-служба городского собрания.
За выражение недоверия Эдуарду Одинцу проголосовали 10 депутатов, против - 14.
За выражение недоверия Хенри Казело проголосовали 9 депутатов, против - 14. Один депутат не стал голосовать.
В заседании участвовали 24 из 25 депутатов горсобрания.
Тексты заявлений о вотуме недоверия зачитал лидер оппозиционной фракции Restart Яанек Пахка, отметив, что Одинец и Казело не справляются со своими обязанностями.
Заявление о недоверии Одинцу подписали семь депутатов: Пахка, Денис Вершинин, Виталий Бородин, Светлана Колло, Анна Рентик, Владимир Эвве и Хендрик Агур. Столько же депутатов заявило и о недоверии Казело, но в этом случае вместо Агура подписался Антон Диев, сообщает rus.err.ee.
По словам Эдуарда Одинца, причина вотума недоверия осталась для него неясной. „Оппозиция не сумела по факту привести ни одного весомого и доказанного аргумента, согласно которому можно делать выводы о том, как я или мэр не справляемся со своей работой. Были представлены лишь субъективные оценочные суждения, которые не опирались на факты, а были вызваны эмоциями“, – прокомментировал Одинец. Он добавил, что провалившийся и в этот раз вотум недоверия показал, что между горуправлением и горсобранием Кохтла-Ярве ведется хорошее сотрудничество. Это подтвердил и мэр Хенри Казело. „Горуправление и горсобрание Кохтла-Ярве за десять месяцев вместе проделали немало работы, но впереди еще много задач, для решения которых необходимо приложить много совместных усилий“, – цитирует слова мэра пресс-служба горсобрания.
Оппозиция Кохтла-Ярвеского горсобрания уже выдвигала вотумы недоверия Казело и Одинцу этой весной, но не смогла добиться своего.
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