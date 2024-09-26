Вотумы недоверия председателю Кохтла-Ярвеского горсобрания Одинцу и мэру Казело провалились

По словам Эдуарда Одинца, причина вотума недоверия осталась для него неясной. „Оппозиция не сумела по факту привести ни одного весомого и доказанного аргумента, согласно которому можно делать выводы о том, как я или мэр не справляемся со своей работой. Были представлены лишь субъективные оценочные суждения, которые не опирались на факты, а были вызваны эмоциями“, – прокомментировал Одинец. Он добавил, что провалившийся и в этот раз вотум недоверия показал, что между горуправлением и горсобранием Кохтла-Ярве ведется хорошее сотрудничество. Это подтвердил и мэр Хенри Казело. „Горуправление и горсобрание Кохтла-Ярве за десять месяцев вместе проделали немало работы, но впереди еще много задач, для решения которых необходимо приложить много совместных усилий“, – цитирует слова мэра пресс-служба горсобрания.