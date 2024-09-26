Предприниматель Вескимяги предлагает два варианта пополнения бюджета Эстонии. Оба вам не понравятся

В ближайшие четыре года эстонское правительство планирует сократить государственные расходы на сумму 1,4 млрд евро для обеспечения устойчивости бюджета. Предприниматель Энн Вескимяги отмечает, что при таком подходе говорить о конкретных сокращениях нет смысла. „Через год мы уже забудем эти цифры,“ – отмечает Вескимяги, добавляя, что в преддверии выборов в собрания местных самоуправлений ожидать значительных сокращений тем более не стоит.

По его словам, увеличить поступления в госбюджет в течение года можно двумя способами. Во-первых, заморозка индексации заработных плат в госсекторе. „Это позволит сэкономить от 500 до 700 миллионов евро за год,“ – подчеркивает предприниматель.

Во-вторых, снижение необлагаемого налогом минимума с 700 до 500 евро, по мнению Вескимяги, позволит пополнить бюджет еще на 200 миллионов евро.

На данный момент бюджет Эстонии составлен с дефицитом: доходы составляют 17,7 млрд евро, в то время как расходы – 18,2 млрд евро.

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