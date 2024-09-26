„Хорошо, что хоть что-то начали делать, но этого абсолютно недостаточно“. Эксперт рассказал, в чем причина бюджетного дефицита в Эстонии

Вчера правительство представило обзор государственного бюджета. Общий объем доходов государственного бюджета в следующем году составит 17,7 миллиарда евро, а общий объем расходов составит 18,2 миллиарда евро, увеличившись на 600 миллионов евро. По сравнению с бюджетом на 2024 год доходы увеличатся на 900 млн евро, а расходы - на 600 миллионов евро. Тем не менее, по прогнозам дефицит бюджета сохранится в размере 3%. О чем это говорит и действительно ли с экономикой страны все плохо?

Рон Лувищук отмечает, что на самом деле в дефиците бюджета нет ничего страшного. Если проводить аналогию с обычной семьей, то можно сравнить ситуацию с кредитом, который она берет в банке. В данном случае можно говорить о дефиците семейного бюджета. Пойти же в банк, взять кредит, купить дом и выплачивать кредит ежемесячно - абсолютно нормальная ситуация. Так же и в случае с государством. Вопрос только в том, куда эти деньги тратятся. Если на вещи, которые в дальнейшем принесут доход - в случае с семьей, это дом, хорошие условия для жизни, рождение детей, — то все замечательно. А если семья берет кредит только для того, чтобы купить себе еду, то это неэффективное, мягко говоря, использование средств. Так куда же наше государство тратит эти деньги?