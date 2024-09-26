26.09.2024, 17:57
„Хорошо, что хоть что-то начали делать, но этого абсолютно недостаточно“. Эксперт рассказал, в чем причина бюджетного дефицита в Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Финансовый эксперт Рон Лувищук прокомментировал представленный вчера проект госбюджета на 2025 год и объяснил, почему в Эстонии возник дефицит бюджета, который пытаются преодолеть с помощью налогов и сокращения расходов государства.
Вчера правительство представило обзор государственного бюджета. Общий объем доходов государственного бюджета в следующем году составит 17,7 миллиарда евро, а общий объем расходов составит 18,2 миллиарда евро, увеличившись на 600 миллионов евро. По сравнению с бюджетом на 2024 год доходы увеличатся на 900 млн евро, а расходы - на 600 миллионов евро. Тем не менее, по прогнозам дефицит бюджета сохранится в размере 3%. О чем это говорит и действительно ли с экономикой страны все плохо?
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