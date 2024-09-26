Сеть Selver открыла еще один супермаркет
Сегодня в поселке Раади состоялось праздничное открытие супермаркета Selver. Магазин расположен на шоссе Кырвекюла-Тарту рядом со станцией обслуживания Terminal Raadi, по адресу Нылвакааре, 4.
Как сообщается в пресс-релизе сети, торговая площадь магазина составляет 3350 м², в ассортименте будет представлено около 19 500 наименований продуктов питания и товаров первой необходимости.
„Раади — это особенный район на границе города Тарту и Тартуской волости, который развивается огромными темпами. Для нас большая честь открыть в Раади долгожданный для местных жителей магазин с широким ассортиментом и богатым выбором отечественных товаров“, — сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.
Raadi Selver — это уже шестой магазин, построенный в сотрудничестве давних партнеров — Selver и Kaarsilla Kinnisvara. „Мы рады, что можем совместно способствовать развитию района Раади. Появление нового магазина расширит для местных жителей выбор и уменьшит необходимость идти в город пешком или ехать на машине“, — говорит член правления Kaarsilla Kinnisvara Маде Варес.
C точки зрения логистики участок расположен в очень удобном для клиентов месте, непосредственно у шоссе Йыхви-Тарту. „Благодаря развитию инфраструктуры интенсивность движения в этом районе постоянно растет. По данным Департамента шоссейных дорог за 2023 год, через этот район ежедневно проезжает более 10 000 автомобилей“, — поясняет Маде Варес, добавляя, что Раади является одним из самых быстро развивающихся районов в Тартуском уезде, где ежегодно появляется множество новых жилых объектов.
Помимо Selver, в здании магазина предлагают необходимые товары и услуги Aphoteka, PetCity, Tamrex, 24/7 Fitness и салон красоты Käty.
В рамках пилотного проекта Selver тестирует в супермаркете Raadi новое решение в области безопасности. Для выхода из зоны самообслуживания магазина потребуется провести карту Partner или отсканировать QR-код через приложение Partnerkaart на устройстве, расположенном у выхода.
Помещения магазина спроектированы с учетом самых современных и экологически устойчивых технологических решений. Вентиляция, отопление и охлаждение здания работают по потребности, причем система охлаждения использует хладагент CO₂, что позволяет экономить около одной пятой энергии по сравнению с более старыми аналогами. Остаточное тепло от системы охлаждения используется для отопления здания и подогрева воды для бытовых нужд. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха и тепла в торговом зале установлены потолочные вентиляторы, которые перемешивают воздух и снижают затраты на отопление. Освещение магазина на базе LED управляется в зависимости от потребности.
Экономия бумаги достигается за счет использования цифровых решений, таких как электронные ценники в отделах фруктов и овощей, а также в пункте выпечки, рекламные сообщения на цифровых экранах и цифровые чеки карты Partner. В новом магазине покупки будут особенно удобными и экологичными благодаря приложению карты Partner, с помощью которого можно сканировать товары и оплачивать покупки, используя лишь мобильный телефон.
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