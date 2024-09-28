28.09.2024, 15:36
Жертва нападения собак-убийц: „Решение окружного суда стало для меня шоком!“(7)
ФОТО: Erakogu
Сандра Синиметс, едва не погибшая в 2022 году в результате нападения соседских собак в волости Пылтсамаа, считает решение Тартуского окружного суда, смягчившего наказание владелице собак, слишком мягким. „Это очень печально, я разочарована“, - сказала она изданию Maaleht, добавив, что теперь владелица собак, по сути, останется безнаказанной.
В начале нынешнего года Тартуский уездный суд приговорил Монику Антон, владелицу собак-убийц, к десяти месяцам тюремного заключения, два месяца из которых она должна была отбыть немедленно, кроме того, суд постановил, что она должна выплатить жертве исключительно большую по эстонским меркам компенсацию – 100 000 евро.
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