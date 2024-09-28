Жертва нападения собак-убийц: „Решение окружного суда стало для меня шоком!“

Сандра Синиметс, едва не погибшая в 2022 году в результате нападения соседских собак в волости Пылтсамаа, считает решение Тартуского окружного суда, смягчившего наказание владелице собак, слишком мягким. „Это очень печально, я разочарована“, - сказала она изданию Maaleht, добавив, что теперь владелица собак, по сути, останется безнаказанной.