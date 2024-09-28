ЧП и криминал
28.09.2024, 15:36

Жертва нападения собак-убийц: „Решение окружного суда стало для меня шоком!“

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Сегодня Сандра Синиметс, пережившая жестокое нападение собак, восстанавливается, проводит на хуторе тренировки по верховой езде. И продолжает лечиться от полученных травм.
Сегодня Сандра Синиметс, пережившая жестокое нападение собак, восстанавливается, проводит на хуторе тренировки по верховой езде. И продолжает лечиться от полученных травм.
ФОТО: Erakogu

Сандра Синиметс, едва не погибшая в 2022 году в результате нападения соседских собак в волости Пылтсамаа, считает решение Тартуского окружного суда, смягчившего наказание владелице собак, слишком мягким. „Это очень печально, я разочарована“, - сказала она изданию Maaleht, добавив, что теперь владелица собак, по сути, останется безнаказанной.

В начале нынешнего года Тартуский уездный суд приговорил Монику Антон, владелицу собак-убийц, к десяти месяцам тюремного заключения, два месяца из которых она должна была отбыть немедленно, кроме того, суд постановил, что она должна выплатить жертве исключительно большую по эстонским меркам компенсацию – 100 000 евро.

Моника Антон обжаловала решение уездного суда. Две недели назад окружной суд постановил, что Антон несет ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но существенно смягчил наказание, уменьшив также размер компенсации.

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