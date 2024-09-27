На бизнес до 35 000 € без платы за договор

Расчётный кредит для бизнеса, или кредитная линия, — это гибкое и быстрое решение, позволяющее компании получить деньги без платы за оформление договора, многочисленных вопросов и длительного ожидания.

Что такое расчётный кредит?

Расчётный кредит — это виртуальная кредитная линия, которой ваша компания может пользоваться 24/7. Например, ваш клиент задерживает платёж или возникают непредвиденные срочные расходы, расчётный кредит станет идеальным решением для использования дополнительных средств именно тогда, когда они необходимы.

Расчётный кредит Laen.ee — это лимит до 35 000 евро, а процентные ставки начинаются всего от 2 % в месяц. В отличие от традиционных бизнес-кредитов, у расчётного кредита Laen.ee нет никаких плат за оформление договора. Всего одно ходатайство! Если не пользуетесь деньгами – ничего не платите.

Самые важные преимущества расчётного кредита для фирм

Быстрый доступ к деньгам — подача заявки занимает всего несколько минут, а ответ мы дадим вам в течение 1 часа. Деньги можно перечислять на счет предприятия 24/7.

Никаких скрытых дополнительных плат — у расчётного кредита Laen.ee нет платы за договор и административных сборов.

Гибкость и удобство — проценты начисляются только на использованную сумму. Если кредитная линия не используется, то нет никаких расходов.

Возможность многократного использования — благодаря всего одной заявке вы будете иметь под рукой деньги, когда они вам понадобятся, без необходимости каждый раз подавать новую заявку.

Как работает расчётный кредит?

Как только вы получите подтверждение о кредитном лимите, средства будут в распоряжении вашего предприятия круглосуточно. Можно хоть сразу же перевести деньги на банковский счет, если возникли непредвиденные расходы или необходимо быстро профинансировать, например, какой-то новый проект.

Пример из жизни: