На бизнес до 35 000 € без платы за договор
Непредвиденные расходы в бизнесе и колебания денежных потоков могут обернуться серьезным испытанием для любой компании. Что делать, если на развитие бизнеса срочно нужны дополнительные деньги, но нет времени на банковскую бюрократию?
Расчётный кредит для бизнеса, или кредитная линия, — это гибкое и быстрое решение, позволяющее компании получить деньги без платы за оформление договора, многочисленных вопросов и длительного ожидания.
Что такое расчётный кредит?
Расчётный кредит — это виртуальная кредитная линия, которой ваша компания может пользоваться 24/7. Например, ваш клиент задерживает платёж или возникают непредвиденные срочные расходы, расчётный кредит станет идеальным решением для использования дополнительных средств именно тогда, когда они необходимы.
Расчётный кредит Laen.ee — это лимит до 35 000 евро, а процентные ставки начинаются всего от 2 % в месяц. В отличие от традиционных бизнес-кредитов, у расчётного кредита Laen.ee нет никаких плат за оформление договора. Всего одно ходатайство! Если не пользуетесь деньгами – ничего не платите.
Самые важные преимущества расчётного кредита для фирм
Быстрый доступ к деньгам — подача заявки занимает всего несколько минут, а ответ мы дадим вам в течение 1 часа. Деньги можно перечислять на счет предприятия 24/7.
Никаких скрытых дополнительных плат — у расчётного кредита Laen.ee нет платы за договор и административных сборов.
Гибкость и удобство — проценты начисляются только на использованную сумму. Если кредитная линия не используется, то нет никаких расходов.
Возможность многократного использования — благодаря всего одной заявке вы будете иметь под рукой деньги, когда они вам понадобятся, без необходимости каждый раз подавать новую заявку.
Как работает расчётный кредит?
Как только вы получите подтверждение о кредитном лимите, средства будут в распоряжении вашего предприятия круглосуточно. Можно хоть сразу же перевести деньги на банковский счет, если возникли непредвиденные расходы или необходимо быстро профинансировать, например, какой-то новый проект.
Пример из жизни:
Допустим, предприятие ожидает платежа от важного делового партнёра, однако деньги не поступили вовремя. В то же время нужно срочно закупить материалы или выплатить зарплату работникам, а денег просто нет.
Первым делом вы думаете о том, чтобы обратиться в банк, но процесс получения банковского кредита часто бывает сложным и бюрократическим. К тому же там может быть приличная плата за договор, а процесс оформления кредита может занять несколько недель.
Оформляйте расчётный кредит от Laen.ee — до 35 000 евро дополнительных средств, а проценты только за ту часть, которой пользуетесь.
Когда стоит воспользоваться расчётным кредитом?
Задержки платежей клиентов — если платежи клиентов поступают с задержкой, расчётный кредит позволит покрыть текущие расходы.
Сезонные колебания — расчётный кредит идеально подходит для стабилизации денежных потоков даже в низкий сезон вашего бизнеса.
Непредвиденные расходы —быстрое и удобное финансирование непредвиденных расходов.
Реализация новых идей. Есть идея для нового бизнеса, но не хватает капитала? Расчётный кредит — отличный способ получить дополнительные деньги. Кстати, мы выдаем кредиты и новым фирмам!
Расчётный кредит от Laen.ee
Деньги с расчётного кредита можно тратить по своему усмотрению. Например, на важную крупную покупку, связанную с вашим бизнесом. Безопасное и гибкое финансовое решение позволяет переводить дополнительные средства на банковский счёт фирмы всего за несколько минут.
Расчётный кредит, или кредитная линия для фирм — дополнительные средства всего за пару минут
Расчётный кредит — это гибкое и удобное решение для финансирования своей фирмы. Вы получите доступ к дополнительным денежным средствам, когда они будут необходимы. Отсутствие платы за договор, быстрый процесс подачи заявки и возможность пользоваться деньгами бессрочно – разве это не идеальный вариант для фирм и компаний, которым нужны деньги прямо сегодня?
Не тратьте время на бюрократию и не переплачивайте — выбирайте расчётный кредит от Laen.ee и пользуйтесь кредитным лимитом, ведь так дополнительные деньги будут всегда под рукой!
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