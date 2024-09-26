ФОТО | Пьяная компания устроила дебош возле железнодорожной станции

Во вторник ночью группа людей устроила вечеринку перед железнодорожной станцией и автобусной остановкой Элва, закончившуюся серьезным актом вандализма.

„Напротив автобусной остановки Элва во время совместного времяпрепровождения отрабатывали потенциально новый вид спорта „метание цветов“ (простым языком: бросание цветочного горшка), после чего было решено проверить внедорожные возможности Audi с универсальным кузовом, который в обычных условиях, наматывал бы километры по шоссе. В качестве испытательного полигона была выбрана зеленая зона вокруг фонтана“, — иронизируют представители волости в Facebook.

„Общественное пространство не предназначено для того, чтобы делать там глупости. Кроме того, транспортное средство, которое мы видим на снимках, после катания по траве совершало явно опасные маневры и при движении по асфальту, что при неправильном стечении обстоятельств могло повлечь за собой гораздо более серьезные последствия, чем, например, разбитый цветочный горшок и поврежденная зеленая зона“, — говорится в сообщении.

„Прежде чем делать, подумай. Глупость может довольно быстро перерасти во что-то, что уже не будет вызывать смеха“, — говорится в конце.

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