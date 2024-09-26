Госконтроль о госпредприятиях: „Если дела у компании идут плохо, убытки понесут государство и налогоплательщик“

В распоряжении Министерства экономики и коммуникаций, Министерства климата и Министерства регионального развития и сельского хозяйства, которые управляли проверенными Госконтролем транспортными предприятиями, имеется большинство протоколов собраний наблюдательного совета (около 90%), где зафиксированы принятые советом решения. При этом из находившегося на повестке дня материала дискуссий, на котором основываются решения и из которого вытекали бы обстоятельства их принятия, в распоряжении министерств имеется лишь около 50%. Предшествующие аудиты Госконтроля в сфере авиации показали, что порой исходные материалы решений наблюдательного совета не сохраняет и сама коммерческая организация.

Наряду с четкостью этого процесса и достаточным объемом информации, для жизнеспособности государственных предприятий важно, чтобы их руководящие органы, правление и наблюдательный совет, исходя из своих знаний и навыков, действовали строго в интересах самого предприятия, а не в интересах конкурента.

Информированное владение означает, что имеющее долю участия министерство и министр должны получать информацию о том, кто в государственной коммерческой организации принимал управленческие решения, какие и на основе каких данных. Прозрачность в руководстве такими компаниями может оказаться важной как при разработке ожиданий собственника и, в качестве урока, поиске новых коммерческих направлений, так и при выявлении возможных управленческих ошибок. Процесс принятия решений можно отследить и проще восстановить, если протоколы и материалы дискуссий собраний наблюдательного совета таких предприятий сохранились и доступны министерствам даже при смене кадров или сфер ответственности учреждений.

„Управленческие решения государственных коммерческих организаций касаются больших денег: ежегодно инвестируется сотни миллионов, Активы превышают десять миллиардов евро, — считает главный контролер Мярт Лойте. — Управляющие государственными предприятиями министерства должны предъявлять четкие требования к тому, какие материалы должны быть доступны и каким образом, текущий беспорядок в обмене информацией между министерствами и компаниями с государственным участием говорит о слабом чувстве ответственности“.

Аудит показал, что практика, знание обязанностей и требовательность наблюдательных советов предприятий к правлению организаций значительно разнятся. Некоторые наблюдательные советы предпочитают получать на обсуждение по каждому пункту повестки дня письменный материал, что ограничивает, так сказать, устное управление компанией. Кое-где договариваются, что правление будет отправлять информацию с опозданием и в нескольких частях непосредственно перед собраниями. Некоторые наблюдательные советы активно корректируют/заказывают форму и содержание информации. Информативность протоколов собраний наблюдательного совета временами скудна, а подписание может занимать до полугода.

„Координация деятельности государственной коммерческой организации предполагает заинтересованность и осведомленность собственника. Помимо руководителей предприятия, за жизнеспособность государственных коммерческих организаций должны отвечать и министр с министерством, поскольку, если дела у компании идут плохо, убытки понесут государство и налогоплательщик, а не правление или наблюдательный совет“, — констатировал главный контролер Мярт Лойте.

Государственный контроль считает, что обстоятельства и процесс принятия управленческих решений можно отследить и при необходимости выяснить задним числом лишь у немногих государственных транспортных предприятий. То, что министерства располагают столь разным объемом информации по управленческим решениям коммерческих организаций транспортной сферы, подтверждает, что передача информации министерству зависела от воли компании, а не от требований собственника.

Государственный контроль обращает внимание на то, что нехватка имеющейся в распоряжении министерств информации указывает на нарушение требований Закона о государственном имуществе. До 2021 года для председателей наблюдательного совета государственной коммерческой организации действовало требование отправлять исходный материал решений ведомственному министерству. Из 11 транспортных предприятий, где прошел аудит, действовавшие в 2021 году требования Закона о государственном имуществе исполняли шесть. Управлявшее в то время всеми транспортными предприятиями Министерство экономики и коммуникаций не требовало от наблюдательных советов его исполнения.

Государственный контроль счел, что хотя различных мер по предотвращению конфликта интересов руководящих органов государственных предприятий и по сдерживанию запрета на конкуренцию довольно много, в их эффективности нельзя быть уверенными. Министерства и коммерческие организации принимают различные меры. В основном, однако, министерства полагаются на то, что избранные в руководящие органы люди будут воздерживаться от противоречивых ситуаций. Меры направлены на оценку пригодности члена руководящего органа в момент назначения на должность, а если позднее в его данных, интересах, обстоятельствах возникнут изменения, то это, по оценке министерств, крайне непросто установить, если об этом не сообщит сам член руководящего органа. Принимая меры текущим образом, министерства не могут быть уверены в том, что таких случаев, как с Nordica, когда член правления работал и на конкурента, больше не будет.

И нынешний отчет об управлении государственными коммерческими организациями подтверждает, что чувство собственности и ответственности государства по отношению к его коммерческим организациям надо укреплять. Государственный контроль рекомендует министерствам и министрам в течение 2024 года договориться с подведомственными предприятиями, какая информация требуется от коммерческих организаций для фактического соблюдения прав и обязанностей владельца. Следует зафиксировать состав необходимой информации, регулярность и способ ее передачи министерству. Предоставление доступа к материалам необязательно означает их отправку министерству, важно, чтобы у министерств был к ним доступ.

По состоянию на июль 2023 года Эстонское государство являлось единоличным собственником 23 коммерческих организаций, также ему частично принадлежало еще пять. По последним данным, в конце 2022 года активы предприятий с долей государственного участия составили 10,3 млрд евро (годовой прирост 19%), доход от продаж за 2022 год — 3,5 млрд евро (прирост 50%), а чистая прибыль — 366 млн евро (прирост 71%).