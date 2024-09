Госконтроль о госпредприятиях: „Если дела у компании идут плохо, убытки понесут государство и налогоплательщик“

Государственный контроль провел аудит на следующих государственных транспортных предприятиях: AS Eesti Raudtee, AS Operail, OÜ Rail Baltic Estonia, AS Eesti Liinirongid, AS Eesti Loots, AS Saarte Liinid, AS Teede Tehnokeskus, OÜ Transpordi Varahaldus, AS Nordic Aviation Group, AS Tallinna Lennujaam и Lennuliiklusteeninduse AS. Аудиту подверглись и имеющие долю участия министерства: Министерство экономики и коммуникаций, Министерство климата, Министерство регионального развития и сельского хозяйства, а также являющееся общим координатором политики государственного участия Министерство финансов. В ходе аудита Государственный контроль не рассматривал деятельность частично принадлежащего государству биржевого предприятия AS Tallinna Sadam.