Лаури Лаатс о госбюджете на 2025 год: он посеет бедность и уничтожит средний класс

„Партия реформ, „Ээсти 200“ и социал-демократы благодаря повышению налогов намерены собрать с людей еще миллиард евро, в то же время сократить правительственные расходы на ту же сумму коалиция не сумела. С людей собирают деньги с удовольствием, однако за счет личного благополучия члены коалиции экономить не хотят. Эстония становится страной с самыми высокими потребительскими налогами в ЕС, что сильнее всего ударит по наименее обеспеченным группам населения. Это неизбежно приведет к ситуации, когда люди из категории проживающих в относительной бедности будут попадать в категорию проживающих в абсолютной бедности, что, в свою очередь, породит целый ряд других проблем“, - сказал Лаатс.

По словам Лаатса, к обещанию премьер-министра закончить налоговый фестиваль следует относиться с большой осторожностью. „Я не верю в эти обещания. В 2009 году тогдашний премьер-министр и наставник нынешнего правительства Андрус Ансип обещал повысить налог с оборота лишь временно. И, действительно, введенное тогда повышение НСО перестало действовать в начале этого года, когда правительство реформистов решило вновь повысить его – сначала до 22%, а с 2025 года – до 24%“, – подчеркнул он.

Экономика Эстонии падает десять кварталов подряд, а повышение налогов – именно на этом сосредоточен госбюджет на 2025 год – никак не способствует экономическому росту. „Банк Эстонии и ряд коммерческих банков пересмотрели свои прогнозы экономического роста в сторону понижения. Также Банк Эстонии указал, что в следующем году ускорится инфляция и вырастет количество безработных. На фоне всего этого решение отменить пособие по безработице и выплачивать социальные пособия в зависимости от потребностей грозит обернуться социальной катастрофой“, – отметил Лаатс.