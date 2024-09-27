Минсоцдел предлагает сэкономить на медицинском страховании. Часть неработающих матерей останется без страховки

Сейчас государство выплачивает социальный налог за супругу или зарегистрированную спутницу жизни, имеющую одного или двух детей в возрасте до восьми лет или от трех до шестерых детей в возрасте до 16 лет, однако с 2026 года, согласно разработанному Министерством социальных дел плану сокращений, такой порядок больше не будет действовать. В настоящее время, по данным Кассы здоровья, на иждивении супругов находится 1051 человек.