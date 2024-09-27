Новости Эстонии
27.09.2024, 13:16

Минсоцдел предлагает сэкономить на медицинском страховании. Часть неработающих матерей останется без страховки

 
ФОТО: Hele-Mai Kulleste | Delfi Meedia

По оценке Кассы по безработице, план Министерства социальных дел сэкономить на медицинском страховании неработающих матерей в конечном счете дорого обойдется государству, по крайней мере в первые годы, пишет издание Maaleht.

Сейчас государство выплачивает социальный налог за супругу или зарегистрированную спутницу жизни, имеющую одного или двух детей в возрасте до восьми лет или от трех до шестерых детей в возрасте до 16 лет, однако с 2026 года, согласно разработанному Министерством социальных дел плану сокращений, такой порядок больше не будет действовать. В настоящее время, по данным Кассы здоровья, на иждивении супругов находится 1051 человек.

В пояснительной записке к проекту, который Министерство социальных дел направило на согласование, говорится, что это позволит сэкономить в 2026 году 1,44 миллиона евро. Кроме того, это поспособствует выходу обоих родителей на рынок труда. Предполагается, что в первый год 50% зарегистрируются в качестве безработных, 25% пойдут на работу, 15% купят добровольное страхование и 10% ничего не сделают.

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