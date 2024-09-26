Эстония усилит борьбу с санкционными товарами на границе с РФ

Изменения предусматривают, что в будущем вести производство по связанным с санкциями проступкам и конфисковывать основания для санкций, а также другие запрещенные товары на границе между Эстонией и Россией, будет таможня. „Более эффективная и быстрая процедура производства дел о нарушении санкций необходима, чтобы снизить экономический и военный потенциал России и прямо на границе изымать подпадающие под санкции товары“, — заявила Пакоста.

„Более эффективное производство со стороны Эстонии обеспечит более тщательное соблюдение санкций и даст более четкий сигнал о том, что мы здесь, в Европейском Союзе, предпринимаем конкретные шаги, чтобы санкционные пакеты против России работали“, — сказала министр.

По ее мнению, это важный шаг и с точки зрения организации работы, поскольку при запланированном ускоренном производстве запрещенные товары можно будет изъять у человека уже на погранпункте и здесь же завершить производство. Крупные, групповые или повторные нарушения по-прежнему будут рассматриваться Департаментом полиции безопасности.

Кроме того, планируется уточнить моменты, связанные с нарушением санкций на товары стратегического назначения. Перевозка запрещенных стратегических товаров или оказание связанных с товарами услуг является преступлением, даже если оно совершено по неосторожности.

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