ГРАФИКИ | Дорожные работы временно повлияют на движение автобусов в городке Юлемисте
В связи с работами по асфальтированию на улице Валукоя 1 и 2 октября в городке Юлемисте временно изменятся маршруты нескольких автобусных линий и расположения остановок.
Изменения коснутся автобусных линий № 7, 15, 45, 49, 64 и 65. В связи с изменениями путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.
С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте.
Схема движения и временные остановки автобуса №15 (1-2.10.2024)
Схема движения и временные остановки автобусов №7, 49, 65 (1-2.10.2024)
Схема движения и временные остановки автобусов №45, 64 (1-2.10.2024)
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