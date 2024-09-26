ГРАФИКИ | Дорожные работы временно повлияют на движение автобусов в городке Юлемисте

Изменения коснутся автобусных линий № 7, 15, 45, 49, 64 и 65. В связи с изменениями путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.

С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте .

Схема движения и временные остановки автобуса №15 (1-2.10.2024)

Схема движения и временные остановки автобусов №7, 49, 65 (1-2.10.2024)

Схема движения и временные остановки автобусов №45, 64 (1-2.10.2024)

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