ФОТО | „В 2025 году средняя пенсия достигнет 814 евро“. Кристен Михал выступил перед Рийгикогу с политическим заявлением

Как передает RusERR, Михал заявил, что проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает, что в следующем году средняя пенсия по старости превысит 800 евро в месяц.

По словам Михала, применяя меры жесткой экономии, правительство сократило дефицит бюджета на 2025 год с прогнозируемых 4,4% до 3,3% от ВВП. Однако в будущем государство ждет не только экономия, а важные решения можно принимать и в трудных условиях, сказал премьер.

„Средняя пенсия по старости увеличится и в 2025 году, достигнув 814 евро. Повысятся многие годы остававшиеся на одном и том же уровне пособия для детей с тяжелыми формами инвалидности и трудоспособных лиц с тяжелыми формами инвалидности. Продолжится переход на образование на эстонском языке, на что будет выделено почти 62 миллиона евро“, - рассказал Михал.

Возможности задать премьер-министру вопросы у народных избранников не было.

Основные показатели госбюджета:

Объем доходов бюджета 2025 года - 17,7 миллиарда евро и объем расходов - 18,2 миллиарда евро

Номинальный дефицит госбюджета сохранится в следующем году на требуемом уровне 3% ВВП. Структурный дефицит бюджета в следующие три года увеличится, что связано с расходами на гособорону и безопасность в более широком смысле. К концу 2028 года дефицит сократится снова до 1,4% ВВП.

Налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8% ВВП

Государственный долг в 2025 году составит 24,3% ВВП.

Более подробно о государственном бюджете читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .