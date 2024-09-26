„Мы запомнили этот урок“. Telia пообещала эстонским абонентам мобильной сети в следующем году исправиться

Лето этого года вновь принесло разнообразные развлечения – концерты, фестивали, спортивные мероприятия и ярмарки. Как правило, такие события привлекают тысячи посетителей, которые активно используют свои смарт-устройства для съемки и обмена впечатлениями.

По словам Оливера Лекка, руководителя отдела мобильной сети Telia, объемы использования мобильного интернета непрерывно растут, чему способствуют именно летние месяцы, когда люди отдыхают и участвуют в мероприятиях на свежем воздухе.“Так, в июне этого года трафик мобильных данных в сети Telia по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 16%, в июле – на 9%, а в августе – на 10%. Львиная доля мобильных данных пока движется в сети 4G, но и рост сетевого трафика 5G ускоряется“, – отметил Лекк.

Но что это были за события прошедшего лета, когда люди максимально активно пользовались мобильным интернетом и совершали звонки?

Telia оценила мероприятия, на которых ее клиенты активно потребляли различные мобильные услуги. Здесь важно отметить, что данные мобильной сети анонимны и какой-либо конкретный клиент не может быть идентифицирован на их основе.

Концерт Prodigy на Таллиннском певческом поле 17 августа

Мобильной сетью Telia пользовались чуть более 20 000 клиентов. Около 20% из них составили пользователи, находящиеся в Эстонии в роуминге и прибывшие в основном из Финляндии. В кульминационный час концерта пользователи скачали 80 ГБ данных и загрузили 100 ГБ. То есть рисунок потребления был типичным для концерта: большую часть движения данных составляет скачивание перед основным выступлением и загрузка (видео в соцсети и т. п.) данных во время его проведения. На концерте было совершено порядка 5500 мобильных звонков.

Концерт Армина ван Бюрена на Таллиннском певческом поле 31 августа