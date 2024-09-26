„Мы запомнили этот урок“. Telia пообещала эстонским абонентам мобильной сети в следующем году исправиться
Статистика мобильной сети Telia показывает, что во время летних мероприятий на открытом воздухе люди потребляли очень большие объемы мобильного интернета и совершали тысячи звонков.
Лето этого года вновь принесло разнообразные развлечения – концерты, фестивали, спортивные мероприятия и ярмарки. Как правило, такие события привлекают тысячи посетителей, которые активно используют свои смарт-устройства для съемки и обмена впечатлениями.
По словам Оливера Лекка, руководителя отдела мобильной сети Telia, объемы использования мобильного интернета непрерывно растут, чему способствуют именно летние месяцы, когда люди отдыхают и участвуют в мероприятиях на свежем воздухе.“Так, в июне этого года трафик мобильных данных в сети Telia по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 16%, в июле – на 9%, а в августе – на 10%. Львиная доля мобильных данных пока движется в сети 4G, но и рост сетевого трафика 5G ускоряется“, – отметил Лекк.
Но что это были за события прошедшего лета, когда люди максимально активно пользовались мобильным интернетом и совершали звонки?
Telia оценила мероприятия, на которых ее клиенты активно потребляли различные мобильные услуги. Здесь важно отметить, что данные мобильной сети анонимны и какой-либо конкретный клиент не может быть идентифицирован на их основе.
Концерт Prodigy на Таллиннском певческом поле 17 августа
Мобильной сетью Telia пользовались чуть более 20 000 клиентов. Около 20% из них составили пользователи, находящиеся в Эстонии в роуминге и прибывшие в основном из Финляндии. В кульминационный час концерта пользователи скачали 80 ГБ данных и загрузили 100 ГБ. То есть рисунок потребления был типичным для концерта: большую часть движения данных составляет скачивание перед основным выступлением и загрузка (видео в соцсети и т. п.) данных во время его проведения. На концерте было совершено порядка 5500 мобильных звонков.
Концерт Армина ван Бюрена на Таллиннском певческом поле 31 августа
Мобильной сетью Telia пользовались около 18 000 уникальных пользователей, совершивших в общей сложности около 13 000 звонков и использовавших почти 1 ТБ мобильных данных. Клиенты роуминга составили чуть менее 20%, причем наибольшую их долю составляли гости из Финляндии.
Ярмарка Хаука в Антсла 9–11 августа
В течение трех дней ярмарки базовые станции Telia в Антсла обслуживали около 15 000 клиентов. За это время было использовано около 1 ТБ (терабайта) мобильных данных, из них около 700 ГБ при скачивании и 200 ГБ при загрузке.
Фестиваль мнений в Пайде 9 и 10 августа
Тысячи пользователей Фестиваля мнений удвоили обычный трафик мобильного интернета в Пайде, а объем скачивания достиг 500 ГБ. Объем загрузки мобильных данных на Фестивале мнений вырос более чем в десять раз.
Эстонский фестиваль хип-хопа в Элва 9 и 10 августа
Во время фестиваля услугами мобильной связи Telia в Элва пользовались около 3000 уникальных пользователей, доля роуминговых клиентов была очень низкой. В час кульминации фестиваля было скачано около 45 ГБ данных и загружено 23 ГБ, суммарный трафик (и скачивание, и загрузка) за два дня составил 650 ГБ. Отличительной чертой этого мероприятия стало то, что 2/3 телефонов в сети Telia составили iPhone от Apple.
Европейский фестиваль диск-гольфа 2024 на Таллиннском певческом поле 26–28 августа
Услугами мобильной сети Telia пользовались примерно 27 000 уникальных пользователей, 23% которых составили роуминговые клиенты, в основном из Финляндии. Каждый день мероприятия трафик мобильных данных достигал около 1 ТБ, в дополнение совершалось 3000–4000 мобильных звонков.
Beach Grind в Пярнуском пляжном парке 12 и 13 июля
Для этого мероприятия Telia предоставила мощную мобильную базовую станцию. На мероприятии станцией Telia воспользовались около 12 000 пользователей, 10% из которых были роуминговыми клиентами. Объемы данных в оба дня фестиваля составляли терабайты, а количество звонков – от 25 000 до 28 000 в день. На этом мероприятии доля телефонов Apple также составила 2/3. Beach Grind характерен еще и тем, что станции Telia в прибрежной зоне в эти дни обслуживали более 31 000 клиентов, 20% которых составили роуминговые клиенты, преимущественно из Финляндии.
Концерт Брайана Адамса на Тартуском певческом поле 7 июля
Базовые станции Telia обслуживали 7100 клиентов, которые использовали около 600 ГБ данных и сделали 4500 мобильных звонков.
Концерт Genialistid на Тартуском певческом поле
Во время концерта было сделано 5100 звонков и использовано почти 500 ГБ данных.
Õllesummer 2024 на Таллиннском певческом поле
Через сеть Telia посетители совершали от 14 000 до 22 000 звонков в день и ежедневно использовали более терабайта (ТБ) мобильных данных.
По словам руководителя отдела мобильной сети Telia, одним из уроков этого года, безусловно, стал фестиваль Viljandi folk, где базовая станция компании оказалась перегружена наплывом клиентов, а увеличить пропускную способность в разгар мероприятия уже не было возможности.
„Мы запомнили этот урок и в следующем году обеспечим клиентам лучший пользовательский опыт. Призываем организаторов крупных мероприятий связаться с нами заблаговременно, чтобы обеспечить посетителям быструю и качественную мобильную связь“, – добавил Оливер Лекк.
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