Кристина Каллас: реформа перехода на эстонский язык обучения - один из приоритетов государственного бюджета
Согласно одобренному правительством проекту государственного бюджета на 2025 год, который будет передан на рассмотрение Рийгикогу, реформа по переходу на эстонский язык обучения будет продолжена в запланированном объеме, зарплата учителей сокращена не будет, а финансирование высшего образования продолжит увеличиваться.
Министр образования и науки Кристина Каллас сказала Delfi, что государственный бюджет сохранит текущие приоритеты страны. „Запланированные реформы будут полностью реализованы, хотя в течение следующих четырех лет министерству придется сократить текущие расходы и пособия на сумму до 78 миллионов евро. Мы не будем сокращать основные мероприятия по переходу на эстонский язык обучения и сферу профессионального образования“, - сказала министр, добавив, что в следующем году пособия на высшее образование увеличатся на 13%, а финансирование основных исследовательских инструментов и зарплаты преподавателей останутся на уровне нынешнего года.
На мероприятия по интеграции образования, в том числе на реализацию плана действий по переходу на эстонский язык обучения, в 2025 году выделено 61,8 миллиона евро, из которых 5,1 миллиона евро поступит из внешних источников. Продолжится программа поддержки перехода, учителям, преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, продолжат выплачивать дополнительную зарплату, будут выплачиваться пособия на изучение языка на базе учеников, а также предоставляться замещающие учителя и помощники учителей.
Внешнее финансирование будет использовано для организации методического обучения в поддержку изучения языка, разработки языковых технологий для поддержки преподавания и изучения эстонского как второго языка, а также для приобретения учебных материалов. В целях экономии средств из плана действий на переходный период исключены некоторые инвестиции в инфраструктуру, жилищные пособия для сотрудников государственных школ и пособия для учителей, впервые приступающих к работе, на общую сумму 6,28 миллиона евро. Проект „Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе“ будет завершен, так как план действий по переходу предусматривает пособия на изучение эстонского языка на базе учеников и прибавку к зарплате для учителей в Ида-Вирумаа. Завершение проекта позволит сэкономить 2,1 миллиона евро.
Зарплата учителей не снизится, но в следующем году не вырастет
В бюджете на 2025 год предусмотрено 598 миллионов евро на расходы на рабочую силу учителей. Минимальная зарплата учителя в 2025 году составит 1820 евро, к ней добавится коэффициент дифференциации в размере 20%, таким образом, средняя зарплата учителя составит 2184 евро. В 2025 году зарплата учителей не снизится, и в соответствии с коалиционным соглашением к 2027 году она по-прежнему будет составлять 120% от средней зарплаты по Эстонии.
Продолжаются также переговоры о заключении долгосрочного соглашения в сфере образования на 2025-2027 годы. Соглашение в сфере образования даст учителям общеобразовательных школ уверенность в карьерном росте, зарплате и нагрузке. В 2025 году на высшее образование в классических университетах и университетах прикладных наук будет выделено в общей сложности 299,2 миллиона евро. На мероприятия по поддержке высшего образования запланировано 262,6 миллиона евро, что на 30,2 миллиона евро больше, чем в 2024 году. Ожидается, что в 2025 году поддержка высшего образования увеличится на 13% вместо запланированных ранее 15%.
Дополнительные средства позволят расширить преподавание в области информационных и коммуникационных технологий, техники, производства, строительства, здравоохранения и образования, а также обеспечить конкурентоспособную оплату труда академического персонала. Продолжится реформа докторантуры: из бюджета высшего образования и научных исследований будет выделено 33,2 миллиона евро на оплату труда младших научных сотрудников. В 2025 году расходы на научно-исследовательские и работы и разработки составят 404 миллиона евро, включая 238 миллиона евро из бюджета Министерства образования и науки.
На базовое финансирование научных учреждений выделят 59,3 миллиона евро и 59,3 миллиона евро на поддержку исследований, обе суммы останутся на уровне 2024 года. Базовое финансирование и поддержка исследований являются основными инструментами финансирования исследований для обеспечения конкурентоспособности системы, поэтому сокращений не будет, но увеличить их нет возможности. Операционные расходы и пособия Министерства образования и науки в 2025 году будут сокращены на 36,4 миллиона евро, в 2026 году на 61,9 миллиона евро, в 2027 году на 77,6 миллиона евро и в 2028 году на 76,7 миллиона евро.
Хозяйственные расходы и расходы на персонал министерства, Института эстонского языка, Языкового департамента, Эстонского литературного музея, Государственного архива, Департамента образования и молодежи, а также расходы на управление государственными общеобразовательными школами будут сокращаться соответственно на 5%+3%+2% в год, что составит 2,7 миллиона евро в 2025 году, 4,5 миллиона евро в 2026 году, 6,3 миллиона евро в 2027 году и 6,5 миллиона евро в 2028 году.
В 2025 году:
Расходы на общее образование, молодежную и языковую сферу сократятся на 15,6 миллиона евро. Бюджет пособий будет сокращен, а финансирование образовательной подготовки будет переведено на внешнее финансирование. Поддержка образования по интересам в местных самоуправлениях будет сокращена на 10%, или на 1 миллион евро.
Расходы на высшее образование сократятся на 10,1 миллиона евро. Будет прекращена выплата университетам вознаграждения за успеваемость выпускников докторантуры, целевое выделение пособий Клинике Тартуского университета, библиотекам региональных колледжей и университетским библиотекам, а выплаченные в прежние годы пособия будут учитываться в модели финансирования высшего образования при определении долей вузов. Также постепенно вузам прекратят выделять пособия для выплаты стипендий по результатам учебы.
Расходы на научную и исследовательскую деятельность сократятся на 10,7 миллиона евро, включая 9,9 миллиона евро в виде передаваемых пособий и 0,8 миллиона евро в виде операционных расходов на исследования и разработки учреждений, поддерживающих науку. Сокращения в сфере исследований министерства в основном направлены на деятельность, поддерживающую исследования, что окажет меньшее влияние на экономику Эстонии и конкурентоспособность исследовательской системы, а также снизит бюрократию науки. Соглашение предусматривает сохранение уровня финансирования научно-исследовательских работ и разработок из госбюджета на уровне 1 процента от ВВП, но в связи с экономической ситуацией в стране в 2025 году он будет несколько ниже этого уровня.
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