Кристина Каллас: реформа перехода на эстонский язык обучения - один из приоритетов государственного бюджета

Внешнее финансирование будет использовано для организации методического обучения в поддержку изучения языка, разработки языковых технологий для поддержки преподавания и изучения эстонского как второго языка, а также для приобретения учебных материалов. В целях экономии средств из плана действий на переходный период исключены некоторые инвестиции в инфраструктуру, жилищные пособия для сотрудников государственных школ и пособия для учителей, впервые приступающих к работе, на общую сумму 6,28 миллиона евро. Проект „Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе“ будет завершен, так как план действий по переходу предусматривает пособия на изучение эстонского языка на базе учеников и прибавку к зарплате для учителей в Ида-Вирумаа. Завершение проекта позволит сэкономить 2,1 миллиона евро.

На мероприятия по интеграции образования, в том числе на реализацию плана действий по переходу на эстонский язык обучения, в 2025 году выделено 61,8 миллиона евро, из которых 5,1 миллиона евро поступит из внешних источников. Продолжится программа поддержки перехода, учителям, преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, продолжат выплачивать дополнительную зарплату, будут выплачиваться пособия на изучение языка на базе учеников, а также предоставляться замещающие учителя и помощники учителей.

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала Delfi, что государственный бюджет сохранит текущие приоритеты страны. „Запланированные реформы будут полностью реализованы, хотя в течение следующих четырех лет министерству придется сократить текущие расходы и пособия на сумму до 78 миллионов евро. Мы не будем сокращать основные мероприятия по переходу на эстонский язык обучения и сферу профессионального образования“, - сказала министр, добавив, что в следующем году пособия на высшее образование увеличатся на 13%, а финансирование основных исследовательских инструментов и зарплаты преподавателей останутся на уровне нынешнего года.

В бюджете на 2025 год предусмотрено 598 миллионов евро на расходы на рабочую силу учителей. Минимальная зарплата учителя в 2025 году составит 1820 евро, к ней добавится коэффициент дифференциации в размере 20%, таким образом, средняя зарплата учителя составит 2184 евро. В 2025 году зарплата учителей не снизится, и в соответствии с коалиционным соглашением к 2027 году она по-прежнему будет составлять 120% от средней зарплаты по Эстонии.

Продолжаются также переговоры о заключении долгосрочного соглашения в сфере образования на 2025-2027 годы. Соглашение в сфере образования даст учителям общеобразовательных школ уверенность в карьерном росте, зарплате и нагрузке. В 2025 году на высшее образование в классических университетах и университетах прикладных наук будет выделено в общей сложности 299,2 миллиона евро. На мероприятия по поддержке высшего образования запланировано 262,6 миллиона евро, что на 30,2 миллиона евро больше, чем в 2024 году. Ожидается, что в 2025 году поддержка высшего образования увеличится на 13% вместо запланированных ранее 15%.

Дополнительные средства позволят расширить преподавание в области информационных и коммуникационных технологий, техники, производства, строительства, здравоохранения и образования, а также обеспечить конкурентоспособную оплату труда академического персонала. Продолжится реформа докторантуры: из бюджета высшего образования и научных исследований будет выделено 33,2 миллиона евро на оплату труда младших научных сотрудников. В 2025 году расходы на научно-исследовательские и работы и разработки составят 404 миллиона евро, включая 238 миллиона евро из бюджета Министерства образования и науки.