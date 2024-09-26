Правительство увеличит объем фонда оборонной промышленности с 50 миллионов до 100 миллионов евро(2)
Правительство решило поддержать предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо о том, чтобы в следующем году увеличить объем фонда оборонной промышленности, созданного при государственном инвестиционном фонде SmartCap, до 100 миллионов евро, пишет издание Delfi Ärileht.
Дополнительные 50 миллионов евро позволят расширить целевую направленность инвестиций и вывести на рынок несколько новых частных фондов, ориентированных на оборонную промышленность.
„Предприятия проявляют большой интерес к фонду оборонной промышленности, поскольку компаниям, разрабатывающим технологии двойного назначения или смертоносные технологии, сложно привлечь капитал для финансирования своей деятельности. Увеличение размера фонда оборонной промышленности - важный шаг в обеспечении безопасности эстонского государства, а также сигнал для инвесторов: государство, внося вклад, подает пример и придает фондам частного сектора больше уверенности при принятии инвестиционных решений“, - сказал министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Как добавил министр, при поддержке фонда эстонские предприятия оборонной промышленности получат возможность разрабатывать и запускать инновационные продукты, чтобы укрепить безопасность Эстонии и внести свой вклад в помощь Украине.
„Государственная поддержка и развитие эстонской оборонной промышленности будут способствовать росту экономики, развитию предпринимательства и созданию большего количества рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Развитие оборонного сектора является приоритетом для правительства, в течение четырех лет мы направим 400 миллионов евро на оказание военной помощи Украине. Используя продукцию эстонских предприятий для помощи Украине, мы обеспечим дополнительный вклад и уверенность в росте нашей оборонной промышленности и экономики“, - сказал Кельдо.
Фонд оборонной промышленности осуществляет прямые инвестиции в предприятия, разрабатывающие или производящие военную продукцию и технологии, а также в инвестиционные фонды, поддерживающие развитие в Эстонии предприятий с высокой добавленной стоимостью и глубинными технологиями.
Фондом оборонной промышленности управляет государственная компания по управлению венчурным капиталом SmartCap, первые инвестиции запланированы на начало следующего года. Целью фонда является развитие оборонной промышленности Эстонии, содействие инновациям и экономическому росту, а также создание экономического эффекта.