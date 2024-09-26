Правительство увеличит объем фонда оборонной промышленности с 50 миллионов до 100 миллионов евро

Дополнительные 50 миллионов евро позволят расширить целевую направленность инвестиций и вывести на рынок несколько новых частных фондов, ориентированных на оборонную промышленность.

„Предприятия проявляют большой интерес к фонду оборонной промышленности, поскольку компаниям, разрабатывающим технологии двойного назначения или смертоносные технологии, сложно привлечь капитал для финансирования своей деятельности. Увеличение размера фонда оборонной промышленности - важный шаг в обеспечении безопасности эстонского государства, а также сигнал для инвесторов: государство, внося вклад, подает пример и придает фондам частного сектора больше уверенности при принятии инвестиционных решений“, - сказал министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.

Как добавил министр, при поддержке фонда эстонские предприятия оборонной промышленности получат возможность разрабатывать и запускать инновационные продукты, чтобы укрепить безопасность Эстонии и внести свой вклад в помощь Украине.

„Государственная поддержка и развитие эстонской оборонной промышленности будут способствовать росту экономики, развитию предпринимательства и созданию большего количества рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Развитие оборонного сектора является приоритетом для правительства, в течение четырех лет мы направим 400 миллионов евро на оказание военной помощи Украине. Используя продукцию эстонских предприятий для помощи Украине, мы обеспечим дополнительный вклад и уверенность в росте нашей оборонной промышленности и экономики“, - сказал Кельдо.

Фонд оборонной промышленности осуществляет прямые инвестиции в предприятия, разрабатывающие или производящие военную продукцию и технологии, а также в инвестиционные фонды, поддерживающие развитие в Эстонии предприятий с высокой добавленной стоимостью и глубинными технологиями.