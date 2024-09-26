Деревня Венекюла под Таллинном меняет название: местные не хотят ассоциаций с Россией

Она будет называться Коплиметса, что является ее историческим названием, утраченным в 1977 году.

По словам местного старейшины Рамсеса Алликсоо, хотя слово „vene“ в эстонском языке также означает лодку, жители деревни его так не воспринимают, отмечая, что оно в первую очередь ассоциируется с соседней страной, и название Венекюла более не является подходящим.

Волостное собрание Раэ предложение о переименовании деревни поддержало в конце августа, один депутат воздержался.

„Теперь процедура будет передана соответствующему министру. И если будет положительное решение, то название деревни будет изменено“, – сказал Алликсоо.

В деревне, площадью чуть больше 2 квадратных километров, живет около 60 человек.

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