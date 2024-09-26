Правительство разрешило Кассе здоровья взять 168 млн евро из резерва

Прогнозируемый бюджет Кассы здоровья на следующий год составляет более 2,5 млрд евро, большая часть которых будет потрачена на медицинские услуги, лекарства и пособия по временной нетрудоспособности, сообщили в Министерстве социальных дел.

„Несмотря на повышение эффективности системы здравоохранения и перераспределения бремени самофинансирования, доходов бюджета Кассы здоровья недостаточно для поддержания нынешнего уровня доступности медицинской помощи – доходы не покрывают расходы. Каждое сокращение расходов на специализированную помощь на 10 млн евро означает, что лечение около 10 000 человек будет отложено на отдаленное будущее, но мы можем избежать этого, используя резерв“, – сказала министр здоровья Рийна Сиккут.

Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, в следующем году ожидается дефицит Кассы здоровья в размере 209,8 млн евро. В результате перераспределения самофинансирования населения в следующем году вырастет плата за визит, койко-места и рецепты.

Различные изменения помогут сократить дефицит бюджета Кассы здоровья на 42,2 млн евро до 167,6 млн евро в 2025 году.

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