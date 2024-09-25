Трагедия на карьере „Нарва“: погиб 49-летний рабочий из Силламяэ
RusDelfi стало известно, что сегодня, 25 сентября на карьере „Нарва“ погиб 49-летний работник из Силламяэ. Его имя известно - Леонид Рогачев. О смерти мужчины сообщили друзья и знакомые в социальных сетях.
„Вот так, неожиданно и уходят хорошие люди.
Прощай, Леонид Рогачев, наш уважаемый и постоянный турист, житель Силламяэ, хороший отец, любящий муж, честный, открытый, рассудительный, добрый, всегда готовый помочь ....Люди, вспомните сегодня и всех знакомых и родных, кто так же погиб на рабочем месте и никогда не забывайте их!“, - написали друзья в группе „Наш Силламяэ“.
Источник RusDelfi подтвердил, что мужчина действительно погиб на рабочем месте, на карьере „Нарва“, принадлежащем Enefit Power. Люди в социальных сетях выражают соболезнование семье погибшего, которого хорошо знали многие в Силламяэ.