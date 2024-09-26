Певкур: в ближайшие годы Эстония вложит в боеприпасы до четверти оборонного бюджета

„Я благодарен народу Эстонии, который предоставил Силам обороны средства для укрепления нашей общей безопасности - чтобы здесь можно было безопасно жить, растить семью или инвестировать. В ближайшие годы основным фокусом расходов оборонного бюджета будут боеприпасы. Разумеется, Силы обороны всегда готовы немедленно защищать эстонский народ и страну, но пополнять запасы боеприпасов необходимо, в том числе и для того, чтобы воздействовать на противника на его собственной территории“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

„Наша основная задача в свете обострения ситуации с безопасностью - активно укреплять национальную оборону и наращивать мощь Сил обороны, - добавил Певкур. - Мы доказали, что можем это сделать - у нас уже есть контракты на 1,9 миллиарда на поставки запланированных ранее боеприпасов, и мы продолжим их закупать, чтобы как можно скорее максимально заполнить склады боеприпасов“.

В период с 2025 по 2028 год Эстония будет ежегодно инвестировать в военную оборону не менее 3,3% своего ВВП. В настоящее время Эстония занимает второе место среди союзников по НАТО, уступая Польше и опережая США. Общий оборонный бюджет на период 2025-2028 годов составляет 5,6 млрд евро, к которым правительство в ходе переговоров по бюджетной стратегии добавило 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов для систем дальнобойного оружия до 2031 года.

„Более 50 процентов оборонного бюджета предназначено для закупок, то есть для непосредственного наращивания оборонного потенциала. Наша цель состоит в том, чтобы каждый евро, доверенный нам налогоплательщиками, максимально укрепил оборонительный щит Эстонии на суше, в воздухе и на море“, - сказал министр обороны.