Певкур: в ближайшие годы Эстония вложит в боеприпасы до четверти оборонного бюджета(2)
В утвержденной в среду правительством стратегии государственного бюджета 1,6 миллиарда евро выделено на закупку дальнобойных боеприпасов до 2031 года. В ближайшие годы Эстония инвестирует в боеприпасы до четверти своего оборонного бюджета.
„Я благодарен народу Эстонии, который предоставил Силам обороны средства для укрепления нашей общей безопасности - чтобы здесь можно было безопасно жить, растить семью или инвестировать. В ближайшие годы основным фокусом расходов оборонного бюджета будут боеприпасы. Разумеется, Силы обороны всегда готовы немедленно защищать эстонский народ и страну, но пополнять запасы боеприпасов необходимо, в том числе и для того, чтобы воздействовать на противника на его собственной территории“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.
„Наша основная задача в свете обострения ситуации с безопасностью - активно укреплять национальную оборону и наращивать мощь Сил обороны, - добавил Певкур. - Мы доказали, что можем это сделать - у нас уже есть контракты на 1,9 миллиарда на поставки запланированных ранее боеприпасов, и мы продолжим их закупать, чтобы как можно скорее максимально заполнить склады боеприпасов“.
В период с 2025 по 2028 год Эстония будет ежегодно инвестировать в военную оборону не менее 3,3% своего ВВП. В настоящее время Эстония занимает второе место среди союзников по НАТО, уступая Польше и опережая США. Общий оборонный бюджет на период 2025-2028 годов составляет 5,6 млрд евро, к которым правительство в ходе переговоров по бюджетной стратегии добавило 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов для систем дальнобойного оружия до 2031 года.
„Более 50 процентов оборонного бюджета предназначено для закупок, то есть для непосредственного наращивания оборонного потенциала. Наша цель состоит в том, чтобы каждый евро, доверенный нам налогоплательщиками, максимально укрепил оборонительный щит Эстонии на суше, в воздухе и на море“, - сказал министр обороны.
Первые пусковые установки HIMARS будут поставлены в Эстонию в 2025 году. Приобретение этой ракетной системы позволит наносить разрушительные точные удары в зоне боя за пределами видимости на расстоянии до 300 километров.
В состав дивизии войдет третий батальон САУ, для которого Эстония закупит во Франции 12 колесных самоходных артиллерийских установок Caesar. Они добавят мобильности артиллерии.
Оборона юго-восточного фланга Эстонии будет усилена: маневренные подразделения 2-й пехотной бригады пересядут с грузовиков на новые виды бронетехники.
Продолжится укрепление беспилотной авиационной батареи: в 2025 году будут поставлены дроны точного наведения. Что касается противотанковых средств, будут закуплены проверенные ракеты Javelin и Spike LR.
В 2025 году Эстония дополнит свой щит ПВО системой средней дальности Iris-T немецкого производства. Также продолжатся поставки пусковых установок для ПЗРК Piorun польского производства.
В военно-морском флоте продолжится начавшееся в 2024 году оснащение дивизиона береговой обороны и обучение военных использованию систем вооружения. Противокорабельные ракетные системы и морские мины значительно повысят способность поражать морские цели противника.
Параллельно с укреплением независимого оборонного потенциала будет развиваться коллективная оборона НАТО. Для этого будет построена дополнительная инфраструктура и сделан акцент на отработке оборонных планов с союзниками. Кроме того, в следующем году планируется организовать тренировки для 17 000 резервистов. Будет модернизировано оборудование Кайтселийта, а ежегодные выплаты Кайтселийту увеличатся до более чем 66 миллионов евро к 2028 году.
Наряду с укреплением независимого оборонного потенциала будет продолжаться оказание помощи Украине в размере 0,25% от ВВП, и планируется, что это будет сделано в максимально возможной степени за счет продукции эстонской оборонной промышленности. Кроме того, будет подготовлен индустриальный парк для производства боеприпасов, снарядов, их компонентов и взрывчатых веществ.
В Министерстве обороны добавили, что представители его сферы управления солидарны с другими сферами в вопросе сокращения расходов. „Мы выполнили нашу цель по сокращению расходов, которая заключается в экономии около 24 миллионов евро в течение четырех лет, которые мы направим на поддержку Украины“.
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