Совет по бюджету: дефицит госбюджета слишком высок

Планом правительства является удержать в ближайшие годы номинальный дефицит бюджета на уровне около 3% ВВП, но дальнейшее сокращение дефицита отложено по сравнению с предыдущими планами, указывает Совет по бюджету.

„Такая бюджетная траектория не соответствует действующим внутренним эстонским бюджетным правилам, которые не допускают планирования структурного дефицита выше, чем 1% ВВП. По оценке Министерства финансов, согласно бюджетной стратегии, структурный дефицит будет меньше только в 2025 году, но не в дальнейшем“, - сообщил Совет по бюджету в своем пресс-релизе.

Из представленной сегодня бюджетной стратегии следует, что в 2026 году структурный дефицит госбюджета должен составить 1,7%, в 2027 году 2,1% и в 2028 году 1,4%.

Поэтому Совет по бюджету считает, что цели, установленные в бюджетной стратегии на 2026-2028 годы, не отвечают внутренним эстонским бюджетным требованиям. Для того, чтобы выполнить требования, нужно в этот период улучшить бюджетную позицию на сумму почти в один миллиард евро.

Совет по бюджету также заявил, что не поддерживает очередного смягчения внутренних бюджетных правил.

Членов Совета по бюджету назначает Совет Центрального банка по предложению президента Банка Эстонии. В состав Совета по бюджету, который был утвержден в апреле этого года сроком на пять лет, входят председатель Петер Лыхмус, заместитель председателя Вильяр Аракас и члены Карин Йыэвеэр, Юло Каазик, Роберт Китт и Мартти Рандвеэр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.