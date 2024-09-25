Тартуская школа имени Александра Пушкина сменит название

Нынешнее название, по мнению городских властей, не способствует привлечению учеников из эстоноязычных семей.

Новое название выберет жюри, в которое входят представители Тартуской горуправы, попечительского совета , учителей, учащихся и руководства школы, находящейся в районе Аннелинн. Любой желающий может предложить новое название на сайте города Тарту. Конкурс продлится до 31 октября.

История школы началась в 1899 году, когда на улице Пеплери была открыта женская гимназия имени Пушкина.

Школа несколько раз меняла адреса и названия. Последние десять лет, до осени этого года, Тартуская школа Александра Пушкина была основной школой с общегородским набором и русским языком обучения. С осени 2024 года язык обучения в школе - эстонский.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

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