В Эстонии размещен очередной зенитно-ракетный комплекс NASAMS
В Эстонию вновь прибыло подразделение противовоздушной обороны Испании вместе с зенитно-ракетным комплексом NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).
„Для Эстонии и всех стран Балтии дислокация испанского подразделения систем ПВО NASAMS является очень важным вкладом в безопастность нашего воздушного пространства. Помимо высокой обороноспособности это дает нам также хорошую возможность к сотрудничеству с союзниками и другими подразделениями. Кроме того, Силы обороны и Военно-воздушные силы получат важный опыт в тактическом управлении системой ПВО средней дальности и опыт по ее внедрению в другие системы обороны“, – сказал глава штаба Военно-воздушных сил Эстонии полковник Фреди Кару.
„Для нас большая честь сотрудничать с Эстонией и другими нашими союзниками для обеспечения безопастности территории НАТО в восточном крыле. Испания предана и останется преданной своим союзникам. Для нас также большая честь быть одним из крупнейших участников операций и миссий НАТО“, – сказал командир батареи испанского подразделения капитан Карлос Креспо Фернандес.
Испания разместила зенитно-ракетный комплекс NASAMS на территории Эстонии, чтобы укрепить оборону стратегических объектов. Испанское подразделение систем противовоздушной обороны NASAMS было развернуто в Эстонии по приказу Верховного главнокомандующего Европейскими силами НАТО и находится в постоянной готовности. Аналогичное подразделение дислоцировано в Латвии. Оба подразделения входят в состав противовоздушной и противоракетной обороны восточного крыла НАТО.
Испания была первой страной НАТО, которая отправила подразделение вместе с зенитно-ракетным комлексом NASAMS в Эстонию прошлого года. Ротация длилась до конца 2023 года и в августе 2024 года испанское подразделение вновь вернулось в Эстонию.
NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности совместного производства норвежской компании Kongsberg Defense и американской компании Raytheon. Комплекс преимущественно используется для ракет типа AMRAAM дальностью 25 километров и высотой полета 10 километров. Радар данной системы способен одновременно следить за 60 различными объектами в радиусе 75 километров.
Министры обороны Эстонии и Латвии подписали 11 сентября 2023 года договор о покупке систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у немецкого оборонного предприятия Diehl Defence. Полная закупка должна прийти в Эстонию в течении 2025-2026 годов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.