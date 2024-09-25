В Эстонии размещен очередной зенитно-ракетный комплекс NASAMS

„Для Эстонии и всех стран Балтии дислокация испанского подразделения систем ПВО NASAMS является очень важным вкладом в безопастность нашего воздушного пространства. Помимо высокой обороноспособности это дает нам также хорошую возможность к сотрудничеству с союзниками и другими подразделениями. Кроме того, Силы обороны и Военно-воздушные силы получат важный опыт в тактическом управлении системой ПВО средней дальности и опыт по ее внедрению в другие системы обороны“, – сказал глава штаба Военно-воздушных сил Эстонии полковник Фреди Кару.

„Для нас большая честь сотрудничать с Эстонией и другими нашими союзниками для обеспечения безопастности территории НАТО в восточном крыле. Испания предана и останется преданной своим союзникам. Для нас также большая честь быть одним из крупнейших участников операций и миссий НАТО“, – сказал командир батареи испанского подразделения капитан Карлос Креспо Фернандес.

Испания разместила зенитно-ракетный комплекс NASAMS на территории Эстонии, чтобы укрепить оборону стратегических объектов. Испанское подразделение систем противовоздушной обороны NASAMS было развернуто в Эстонии по приказу Верховного главнокомандующего Европейскими силами НАТО и находится в постоянной готовности. Аналогичное подразделение дислоцировано в Латвии. Оба подразделения входят в состав противовоздушной и противоракетной обороны восточного крыла НАТО.

Испания была первой страной НАТО, которая отправила подразделение вместе с зенитно-ракетным комлексом NASAMS в Эстонию прошлого года. Ротация длилась до конца 2023 года и в августе 2024 года испанское подразделение вновь вернулось в Эстонию.