Госбюджет на 2025 год: читайте, каково финансовое положение страны и что именно будут сокращать

Министр финансов Юрген Лиги сказал во вступлении к пояснительной записке проекту госбюджета, что 2025 год обещает стать первым годом устойчивого экономического роста с начала войны в Украине.
„В 2025 году мы едва-едва достигнем предела бюджетного дефицита, разрешенного эстонским законом и договором Европейского союза. Наши прежде образцовые государственные финансы находятся в ситуации, когда наше реагирование на кризисы не может быть эффективным и точным. Приведение государственных финансов в порядок пока что достигло половины пути, потому что затраты на оборону будут заметно выше 3% ВВП по сравнению с затратами 2022 года (2,16% ВВП), ежегодно они будут не менее 3,3%, приближаясь к 3,7% в 2026 году“, - отметил он.
Основные показатели госбюджета:
Объем доходов бюджета 2025 года - 17,7 миллиарда евро и объем расходов - 18,2 миллиарда евро
Номинальный дефицит госбюджета сохранится в следующем году на требуемом уровне 3% ВВП. Структурный дефицит бюджета в следующие три года увеличится, что связано с расходами на гособорону и безопасность в более широком смысле. К концу 2028 года дефицит сократится снова до 1,4% ВВП.
Налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8% ВВП
Государственный долг в 2025 году составит 24,3% ВВП.
По сравнению с текущим годом доходы государства увеличатся на 869 млн евро. Большая часть прироста обусловлена увеличением поступлений подоходного налога с частных лиц, ставка которого в следующем году вырастет с 22% до 24%. Благодаря изменению в 2025 году государство планирует собрать 2,778 миллиарда евро в виде подоходного налога с частных лиц, что на 290 миллионов евро больше, чем в этом году.
Ожидается, что в 2025 году поступления от налога с оборота (НДС) достигнут 4,235 млрд евро, что на 169 млн евро больше, чем в этом году (благодаря росту НДС во второй половине года до 24%). В следующем году ожидается увеличение поступлений социального налога на 144 млн евро.
Хотя акциз на алкоголь будет повышен на 5% дважды в 2025 году (1 января и 1 июля), государство не предполагает, что акциз на алкоголь принесет дополнительные доходы в бюджет в следующем году. В государственном бюджете следующего года по статье „акциз на алкоголь“ прописана точно такая же сумма, как и в этом году. В пояснительной записке Министерство финансов обосновывает это реализацией запасов.
Государственные расходы увеличатся на 618 млн евро по сравнению с бюджетом этого года. Это означает, что рост расходов будет идти медленнее, чем рост доходов. Рост расходов будет также существенно скромнее, чем в прошлом году, когда они выросли на 1,5 миллиарда евро.
По сравнению с бюджетом на 2024 год, больше всего увеличатся расходы на социальные пособия (на 298,53 млн евро).
Из социальных пособий самую большую часть составляет сумма на государственное пенсионное страхование, которая в следующем году вырастет на 210 миллионов евро до 3,125 миллиарда евро.
Следующим по размеру видом социальных пособий идут семейные пособия, на которые в 2025 году государство планирует потратить 423,9 млн евро, что на 14,8 млн евро больше, чем в этом году. Однако в следующем году сумма, выделенная на родительские компенсации, сократится. Если в этом году государство планирует выделить новым родителям 394,4 млн евро, то в следующем - только 363,6 млн евро.
Пояснительная записка к проекту бюджета 2025 года
Дополнение к Закону о бюджете 2025 года (более детальное распределение расходов по видам)
Закон о госбюджете 2025 года
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