Госбюджет на 2025 год: читайте, каково финансовое положение страны и что именно будут сокращать

Министр финансов Юрген Лиги сказал во вступлении к пояснительной записке проекту госбюджета, что 2025 год обещает стать первым годом устойчивого экономического роста с начала войны в Украине.

„В 2025 году мы едва-едва достигнем предела бюджетного дефицита, разрешенного эстонским законом и договором Европейского союза. Наши прежде образцовые государственные финансы находятся в ситуации, когда наше реагирование на кризисы не может быть эффективным и точным. Приведение государственных финансов в порядок пока что достигло половины пути, потому что затраты на оборону будут заметно выше 3% ВВП по сравнению с затратами 2022 года (2,16% ВВП), ежегодно они будут не менее 3,3%, приближаясь к 3,7% в 2026 году“, - отметил он.

Основные показатели госбюджета:

Объем доходов бюджета 2025 года - 17,7 миллиарда евро и объем расходов - 18,2 миллиарда евро

Номинальный дефицит госбюджета сохранится в следующем году на требуемом уровне 3% ВВП. Структурный дефицит бюджета в следующие три года увеличится, что связано с расходами на гособорону и безопасность в более широком смысле. К концу 2028 года дефицит сократится снова до 1,4% ВВП.

Налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8% ВВП

Государственный долг в 2025 году составит 24,3% ВВП.

По сравнению с текущим годом доходы государства увеличатся на 869 млн евро. Большая часть прироста обусловлена увеличением поступлений подоходного налога с частных лиц, ставка которого в следующем году вырастет с 22% до 24%. Благодаря изменению в 2025 году государство планирует собрать 2,778 миллиарда евро в виде подоходного налога с частных лиц, что на 290 миллионов евро больше, чем в этом году.

Ожидается, что в 2025 году поступления от налога с оборота (НДС) достигнут 4,235 млрд евро, что на 169 млн евро больше, чем в этом году (благодаря росту НДС во второй половине года до 24%). В следующем году ожидается увеличение поступлений социального налога на 144 млн евро.