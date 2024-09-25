25.09.2024, 16:30
ФОТО | В Пыхья-Таллинне автомобиль врезался в дерево(6)
Сегодня в 13:26 полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Коцебуэ 60-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Vito врезался в дерево.
В машине также находился пассажир, 53-летний мужчина. Управлявший автомобилем мужчина был трезв.
Обоих мужчин скорая помощь доставила в больницу на осмотр.
Более точные обстоятельства аварии выясняются.
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