ЧП и криминал
25.09.2024, 16:30

ФОТО | В Пыхья-Таллинне автомобиль врезался в дерево

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Сегодня в 13:26 полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Коцебуэ 60-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Vito врезался в дерево.

В машине также находился пассажир, 53-летний мужчина. Управлявший автомобилем мужчина был трезв.

Обоих мужчин скорая помощь доставила в больницу на осмотр.

Более точные обстоятельства аварии выясняются.

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