Михал: голосующие за Путина должны определиться — жить в Эстонии или выбрать что-то другое(84)
На инфочасе в Рийгикогу депутат Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) выразил обеспокоенность по поводу права граждан России и Беларуси голосовать на местных выборах, подчеркивая, что это вызывает угрозу для безопасности Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) согласился с необходимостью ограничить участие этих граждан в голосовании, но отметил, что единой позиции внутри правительства по этому вопросу пока нет.
„Не секрет, что службы безопасности Эстонской Республики видят угрозу в том, что граждане России и Беларуси имеют право голоса на выборах местных самоуправлений и при избрании выборщиков (депутатов Рийгикогу - прим.) на президентских выборах в Эстонии“, - сказал Сеэдер, обращаясь к премьеру, который отвечал на вопросы депутатов.