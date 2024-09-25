Новости Эстонии
25.09.2024, 17:10

Михал: голосующие за Путина должны определиться — жить в Эстонии или выбрать что-то другое

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На инфочасе в Рийгикогу депутат Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) выразил обеспокоенность по поводу права граждан России и Беларуси голосовать на местных выборах, подчеркивая, что это вызывает угрозу для безопасности Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) согласился с необходимостью ограничить участие этих граждан в голосовании, но отметил, что единой позиции внутри правительства по этому вопросу пока нет.

„Не секрет, что службы безопасности Эстонской Республики видят угрозу в том, что граждане России и Беларуси имеют право голоса на выборах местных самоуправлений и при избрании выборщиков (депутатов Рийгикогу - прим.) на президентских выборах в Эстонии“, - сказал Сеэдер, обращаясь к премьеру, который отвечал на вопросы депутатов.

Отвечая на вопрос Сеэдера, Михал первым делом отметил, что позиция Партии реформ, как и его личная состоит в том, что граждане Беларуси и России не должны принимать решения в Эстонии.

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