Михал: голосующие за Путина должны определиться — жить в Эстонии или выбрать что-то другое

На инфочасе в Рийгикогу депутат Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) выразил обеспокоенность по поводу права граждан России и Беларуси голосовать на местных выборах, подчеркивая, что это вызывает угрозу для безопасности Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) согласился с необходимостью ограничить участие этих граждан в голосовании, но отметил, что единой позиции внутри правительства по этому вопросу пока нет.