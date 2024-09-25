Государство выпустило новые облигации на сумму 280 миллионов евро. Процентная ставка ниже, чем у облигаций для частных инвесторов

Средняя доходность к погашению выпущенных шестимесячных облигаций составила 3,172 и 12-месячных облигаций 2,862 процента.

При этом процентные ставки по облигациям падали очень быстро. Еще 2 апреля правительство выпустило 6-месячные облигации с процентной ставкой 3,853 и 12-месячные облигации со ставкой 3,601. На тот момент общий объем эмиссии составил 250 миллионов евро.

Кроме того, процентные ставки по впущенным сегодня облигациям ниже, чем по ценным бумагам, предлагаемым населению. В начале сентября правительство заняло деньги у розничных инвесторов на два года под 3,3 процента годовых. Кроме того, цены на краткосрочные облигации на рынках сейчас значительно ниже. Например, доходность 2-летних гособлигаций Германии составляет в настоящий момент 2,12 процента, в то время как доходность 6-месячных облигаций может составлять 3,04 процента.

Выпущенные сегодня облигации будут использованы для рефинансирования краткосрочных облигаций, выпущенных в 2020 году. Краткосрочные облигации предназначены только для профессиональных инвесторов.

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