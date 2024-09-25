Анастасия Коваленко-Кылварт возглавила в Рийгикогу спецкомиссию по борьбе с коррупцией

Заместителем председателя стал Ээрик-Нийлес Кросс.

Внеочередные выборы состоялись в связи с переходом бывшего председателя комиссии Марта Хельме в комиссию по иностранным делам.

В состав специальной комиссии по борьбе с коррупцией также входят Райн Эплер, Ирья Лутсар, Прийт Сибул и Эдуард Одинец.

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией следит, чтобы установленные законами Эстонской Республики меры по борьбе с коррупцией применялись и на практике. Комиссия обсуждает возможные случаи коррупции, в которых задействованы указанные в законе должностные лица, дает оценку этим случаям, осуществляет надзор за соблюдением членами Рийгикогу ограничений на деятельность, а также проверяет декларации экономических интересов. Один раз в год комиссия представляет Рийгикогу обзор своей деятельности.

„Сегодня как никогда важно, чтобы деятельность государства была прозрачной и не допускающей разных трактовок. Безусловно, одним из приоритетов комиссии станет деятельность Центра управления государственными лесами (RMK), – сказала Коваленко-Кылварт в своем сообщении для прессы. – Агентство окружающей среды наконец опубликовало график, который показывает, насколько масштабной была вырубка леса в течение последних более чем десяти лет. Следует понять, на основании чего формировались договорные цены и можно ли считать деятельность RMK запрещенной формой господдержки. К сожалению, до сих пор подобная деятельность не была прозрачной, и вопросов больше, чем ответов“.

По словам Коваленко-Кылварт, стоит продолжать заниматься темами Rail Baltica и Nordica. „Все больше похоже на то, что из-за этих проектов государство может понести непропорционально высокие расходы или даже оказаться в убытке, поэтому необходимо следить за происходящим и обеспечивать прозрачность процессов“, – уточнила депутат.