Анастасия Коваленко-Кылварт возглавила в Рийгикогу спецкомиссию по борьбе с коррупцией
На внеочередном заседании парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией ее председателем была избрана депутат фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт.
Заместителем председателя стал Ээрик-Нийлес Кросс.
Внеочередные выборы состоялись в связи с переходом бывшего председателя комиссии Марта Хельме в комиссию по иностранным делам.
В состав специальной комиссии по борьбе с коррупцией также входят Райн Эплер, Ирья Лутсар, Прийт Сибул и Эдуард Одинец.
Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией следит, чтобы установленные законами Эстонской Республики меры по борьбе с коррупцией применялись и на практике. Комиссия обсуждает возможные случаи коррупции, в которых задействованы указанные в законе должностные лица, дает оценку этим случаям, осуществляет надзор за соблюдением членами Рийгикогу ограничений на деятельность, а также проверяет декларации экономических интересов. Один раз в год комиссия представляет Рийгикогу обзор своей деятельности.
„Сегодня как никогда важно, чтобы деятельность государства была прозрачной и не допускающей разных трактовок. Безусловно, одним из приоритетов комиссии станет деятельность Центра управления государственными лесами (RMK), – сказала Коваленко-Кылварт в своем сообщении для прессы. – Агентство окружающей среды наконец опубликовало график, который показывает, насколько масштабной была вырубка леса в течение последних более чем десяти лет. Следует понять, на основании чего формировались договорные цены и можно ли считать деятельность RMK запрещенной формой господдержки. К сожалению, до сих пор подобная деятельность не была прозрачной, и вопросов больше, чем ответов“.
По словам Коваленко-Кылварт, стоит продолжать заниматься темами Rail Baltica и Nordica. „Все больше похоже на то, что из-за этих проектов государство может понести непропорционально высокие расходы или даже оказаться в убытке, поэтому необходимо следить за происходящим и обеспечивать прозрачность процессов“, – уточнила депутат.
Политик добавила, что также следует уделять внимание теме прозрачности госбюджета, особенно это касается поддержки недоходных объединений и паевых товариществ. „Порядок поддержки различных организаций не является единым, а основывается на предпочтениях конкретных министерств. Это говорит о том, что за решением поддержать ту или иную организацию могут стоять личные предпочтения министра. Чтобы избежать подобных рисков, должны быть разработаны четкие принципы выделения министерствами дополнительного финансирования недоходным объединениям или паевым товариществам“, – пояснила Коваленко-Кылварт.