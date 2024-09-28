Телефоны каких брендов меньше всего теряют в цене?

Я решил обратиться за помощью к ChatGPT. И вот что мне поведал искусственный интеллект о средних ценах на телефоны у перепродавцов в Европе . Чтобы не быть голословным, он сослался на рапорты „Gizmogo’s 2023 Resellable Smartphone Report“, „Vodafone’s Recommerce Barometer 2023“ и выложил ориентировочные цены на вторичном рынке по прошествии года.

А если бы я купил тогда iPhone 14 или Google Pixel 8 Pro вместо Flip4?

Недавнее появление нового Samsung Flip6 только усугубило ситуацию. С тех пор, как вышел на рынок, его начальная цена 1209 € буквально камнем рухнула вниз. И кому же, спрашивается, придет в голову покупать мой подержанный Flip4, когда новая складная модель столь стремительно дешевеет? Делать нечего – я решил запастись терпением и дождаться „справедливой“ кампании, в рамках которой к стоимости старого устройства мне накинут несколько десятков, а то и целую сотню евро…

А это дешевле недельной продуктовой корзины для двух человек.

И что же я имею в итоге? Калькуляторы выкупа устройств как местных операторов, так и магазинов электроники (на практике все они пользуются услугами одного и того же партнера – Foxway OÜ), в лучшем случае показывают, что стоит мой телефон теперь всего 90 €.

Однако минуло два года, и этот щегольской телефон, на который я по глупости потратил столько денег, по сути, обесценился. Нет, ничего особенного с ним не случилось – он не треснул посередине, и продолжает исправно работать. Дело в том, что в один не самый лучший день я снял с телефона его защитную пленку (после продолжительной поездки она изрядно потрескалась и выглядела не эстетично). Это только потом я узнал, что Samsung мог заменить ее бесплатно…

Около двух лет назад я купил новый Samsung Flip4 . На тот момент он стоил 1099 € и предлагался в рамках кампании с 256 ГБ памяти (вместо 128 ГБ) и наушниками Galaxy Buds2 Pro в подарок. Сделка по тем временам неплохая.

Ну и какой из всего этого можно сделать вывод?

Все телефоны потеряли в цене, но меньше других, как и ожидалось, устройства Apple. Возможные причины:

а) Повышенный спрос на вторичном рынке. Apple – премиальный бренд, и изначальные цены на новые устройства традиционно очень высокие. Вряд ли родители первоклассника, который мечтает о новом айфоне, захотят отправлять его в школу с девайсом за 1000 €.

б) Отсутствие агрессивных кампаний по продажам. Когда Вы в последний раз видели, чтобы Apple предлагал покупателям своих устройств что-нибудь в подарок, например, часы или наушники? Я что-то такого не припомню.

Другое дело – Samsung, Google, OnePlus и прочие производители. Они нередко делают привлекательные предложения в виде аксессуаров в подарок или скидок Черной пятницы.

Как изменяются телефонные цены через год?

Если провести параллели с автомобильной отраслью, то транспортное средство теряет в цене 20% сразу после выезда из автосалона, а телефоны заметно дешевеют через год после выпуска. Давайте заглянем на портал Hinnavaatlus и сравним цены эстонских дилеров, зафиксированные на момент появления устройств на рынке и по прошествии одного года.

Как видим, тренд аналогичный: Apple упрямо держится своей ценовой планки, а телефоны других производителей ожидает через год снижение цены на 20 – 30%. Нетрудно догадаться, что чем медленнее падает цена, тем выше вероятность выручить больше денег за подержанный телефон. Вот так всё просто.

Для себя я уже решил, что если в следующий раз буду покупать новый телефон, то скорее всего выберу именно айфон. Хотя в душе страстно мечтаю опробовать Google Pixel 9 Pro…

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