Вынужденный покинуть свой пост гендиректор PTA: все проблемы в работе департамента связаны только с одним обстоятельством

Как рассказал порталу Delfi сам Киртси, министерство отметило ряд проблем в работе PTA. „Я признаю, что некоторые из них отвечают истине. Но они ни коим образом не связаны с недостатками управления, а связаны скорее со структурными проблемами, то есть хронической нехваткой денег“, - сказал он.

Киртси подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в квалификации своих коллег, но нехватка ресурсов сильно дает о себе знать. „На протяжение ряда лет мы обращались в министерство, - отметил он. - Если это будет сопровождаться большой и публичной шумихой, то какое-то решение будет найдено, но сегодня крупная организация остро нуждается в дополнительных ресурсах“.