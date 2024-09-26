Новости Эстонии
26.09.2024, 14:15

Вынужденный покинуть свой пост гендиректор PTA: все проблемы в работе департамента связаны только с одним обстоятельством

 
Гендиректор PTA Урмас Киртси
Гендиректор PTA Урмас Киртси
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA

Согласно решению министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, генеральный директор Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Урмас Киртси должен покинуть свой пост 9 октября. По мнению Киртси, у перечисленных министром проблем, имеющихся в PTA, есть только одно решение.

Как рассказал порталу Delfi сам Киртси, министерство отметило ряд проблем в работе PTA. „Я признаю, что некоторые из них отвечают истине. Но они ни коим образом не связаны с недостатками управления, а связаны скорее со структурными проблемами, то есть хронической нехваткой денег“, - сказал он.

Киртси подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в квалификации своих коллег, но нехватка ресурсов сильно дает о себе знать. „На протяжение ряда лет мы обращались в министерство, - отметил он. - Если это будет сопровождаться большой и публичной шумихой, то какое-то решение будет найдено, но сегодня крупная организация остро нуждается в дополнительных ресурсах“.

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