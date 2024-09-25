Дефицит госбюджета оказался на 300 млн меньше, чем считалось. Но не все так радужно

В случае с Министерством обороны необходимость корректировки была продиктована разным толкованием правил бухгалтерского учета. В частности, в отчете об исполнении бюджета за 2023 год Министерство обороны отметило приобретение на сумму 189,9 миллиона евро активов оборонного назначения, которые к концу прошлого года еще не поступили в Эстонию. Хотя в министерстве аргументировали это тем, что право собственности на активы перешло от иностранных поставщиков на основании акта, составленного после заводских приемочных испытаний, и Государственный контроль, и Министерство финансов, и Департамент статистики пришли к выводу, что такое оборудование должно учитываться только после того, когда товар физически прибудет в Эстонию. Поскольку приобретенное тогда оборудование прибыло в Эстонию только в сентябре этого года, сумма в 189,9 миллиона евро отразится в отчете об исполнении бюджета этого года, что в свою очередь ухудшит положение бюджета этого года.