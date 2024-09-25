Дефицит госбюджета оказался на 300 млн меньше, чем считалось. Но не все так радужно(2)
В понедельник, 23 сентября, Департамент статистики опубликовал обновленные показатели финансов государственного сектора. Хотя в ходе пересчета был обновлен весь временной ряд с 1995 по 2023 год, самая большая коррекция пришлась на прошлый год, в результате чего бюджетная позиция государства улучшилась на целых 313,3 миллиона евро.
Если еще весной Департамент статистики оценивал дефицит бюджета госсектора Эстонии за 2023 год в 3,5%, то после коррекции в 313,3 миллиона евро реальный дефицит в прошлом году составил 2,6% от ВВП.
Столь заметное улучшение бюджетного положения задним числом было вызвано инвестициями Министерства обороны и доходами из Фонда восстановления и повышения устойчивости ЕС (RRF). .
В случае с Министерством обороны необходимость корректировки была продиктована разным толкованием правил бухгалтерского учета. В частности, в отчете об исполнении бюджета за 2023 год Министерство обороны отметило приобретение на сумму 189,9 миллиона евро активов оборонного назначения, которые к концу прошлого года еще не поступили в Эстонию. Хотя в министерстве аргументировали это тем, что право собственности на активы перешло от иностранных поставщиков на основании акта, составленного после заводских приемочных испытаний, и Государственный контроль, и Министерство финансов, и Департамент статистики пришли к выводу, что такое оборудование должно учитываться только после того, когда товар физически прибудет в Эстонию. Поскольку приобретенное тогда оборудование прибыло в Эстонию только в сентябре этого года, сумма в 189,9 миллиона евро отразится в отчете об исполнении бюджета этого года, что в свою очередь ухудшит положение бюджета этого года.
Бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил в понедельник на заседании специальной комиссии по контролю за госбюджетом, что перенос расходов на оборону на этот год является одной из причин составления дополнительного бюджета на 2024 год.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.