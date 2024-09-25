ВИДЕО | Правительство представило государственный бюджет следующего года: когда ждать роста зарплат в общественном секторе?

Пресс-конференцию открыл премьер-министр Кристен Михал. По его словам, бюджет доступен для всех заинтересованных лиц в электронном виде. Правительство рассмотрело очень серьезно вопрос о налогообложении предприятий и приняло вариант, предполагающий наименьший урон.

Доходная часть бюджета составляет 17,7 млрд евро, расходная - 18.2 млрд евро.То есть бюджет составлен с дефицитом.

В ближайшие четыре года для устойчивости бюджета нужно провести сокращения государственных расходов на сумму 1,4 млрд евро. Коснутся они всех, кроме спасателей, полиции, Сил обороны и учителей. Михал повторил, что до 2027 года объявляется „налоговый мир“, то есть в указанный срок больше изменений в налоговой системе не будет.

Общие расходы на сферу государственной обороны с 2025 по 2028 год составят 5,6 млрд евро. Расходы на обороны будут не менее 3,3% в год.

Серьезное развитие получит оборонная промышленность. Сфера обороны внесет дополнительно вклад в экономический рост. В инфраструктуру будет инвестировано 500 млн евро, там же заложены и инвестиции в сферу обороны.

Следующий большой приоритет правительства - поддержка экономики и оживление экономического роста. Для это будут предприняты различные шаги.

Много средств пойдет на проект Rail Baltic. Из 400 млн евро доходов от продажи квот на CO2 туда будет направлены значительные средства. А также - на дорожное строительство и т.д.

Далее слово взял Лаури Ляэнеметс.

По его словам главная цель бюджетного процесса - сделать жизнь в Эстонии лучше. Сегодня в бюджетном смысле приходится делать маленький шаг назад, чтобы в развитии экономики сделать шаг вперед.

Договоренности и решения касаются того, чтобы зарплаты росли, а рабочие места прибавлялись в тех регионах, где зарплаты низкие, а рабочих мест меньше.

Налог на прибыль предприятий снимет часть нагрузки с эстонских семей и переложит ее на предприятия. Это и есть солидарность.

Ляэнеметс сообщил что была оговорена возможность повышения в 2026 году зарплат в общественном секторе.